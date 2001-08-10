В Сахалинской области завершается подсчет голосов на выборах региональных депутатов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В островном регионе завершается подсчет голосов на выборах депутатов Сахалинской областной думы, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
– Забота, защита и уважение – самые главные ориентиры в работе властей. Я один из первых утром 9 сентября посетил избирательный участок, проголосовал и заодно посмотрел, как все организовано. Хочу сказать слова благодарности избирательной комиссии, общественным наблюдателям, волонтерам и всем, кто обеспечивал безопасность, открытость и легитимность выборов. Искренне рад, что у нас в регионе не зафиксировано серьезных нарушений. И свою роль в этом, безусловно, сыграл Центр общественного наблюдения, где представители всех партий, журналисты, общественники, активные граждане могли в режиме реального времени следить за ходом голосования. Кто победил на выборах, станет известно уже в ближайшее время. Но наши избиратели точно выиграли, – сказал Валерий Лимаренко.
Глава региона также добавил, что мировое развитие сегодня идет на Восток – к рынкам Азиатско-Тихоокеанского региона, и Сахалинская область находится здесь на первой линии.
– Люди, которые живут и работают на Сахалине и Курилах, участвуют в важных исторических событиях. На фоне того, как бизнес вкладывает деньги в развитие производств, власть должна заботиться о людях. Там, где лучше позаботятся лучше о своих жителях, там и будет главный прорыв экономический, – подчеркнул губернатор.
Мэр Юно-Сахалинска Сергей Надсадин также поблагодарил горожан за активную гражданскую позицию.
– Было важно организовать работу участковых избирательных комиссий, чтобы людям было удобно проголосовать, и чтобы вся кампания прошла честно и легитимно. Южносахалинцы – люди очень требовательные – ставят нам высокую планку в части содержания города. Но, вместе с тем, когда их наказы выполняются, люди отдают свои голоса за кандидатов, которые ведут конструктивную работу и верны своему слову. Выборы закончились, подсчет голосов продолжается. Но уже точно известно, что, определяя будущее нашего города и всего региона, горожане сделали правильные выводы и выборы, – прокомментировал Сергей Надсадин.
Андрей Хапочкин отметил, что для парламентариев важно работать в команде и постоянно общаться с людьми.
– Проект «Забота. Защита. Уважение» – это прямой контакт с сахалинцами и курильчанами. Мы слышим массу наказов – по социальной газификации, мерам поддержки, аварийному жилью – и берем их в работу. Нужна максимальная обратная связь, люди ценят внимание к проблемам. Пока еще идет подсчет голосов, но уверен, что политическая палитра в областной Думе будет разнообразной, чтобы работа велась конструктивно и эффективно, была направлена на развитие Сахалина и Курил и России в целом. Спасибо нашим волонтерам, избирателям и всем причастным за поддержку, – сказал Андрей Хапочкин.
Напомним, выборы в региональный парламент проходили в течение трех дней, с 9 по 11 сентября. На Сахалине и Курилах в эти дни работали 306 избирательных участков.
По словам главы областного избиркома Виктории Черкасовой, выборы в регионе прошли открыто и прозрачно. За голосованием следили около тысячи наблюдателей от политических партий и общественных движений. Системами видеонаблюдения, работающими в круглосуточном режиме, были снабжены все избирательные участки и территориальные комиссии на Сахалине и Курилах.
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