Сегодняшние выборы назвали более чистыми, чем раньше, и показательными

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Выборы в регионах Дальнего Востока прошли без существенных нарушений. Они были легитимными – к примеру, в Сахалинской области к 18 часам на участки пришли 28,3% избирателей. Также отмечается оперативная реакция избиркомов на те или иные нарушения, пишет «Клуб Регионов».

«Уже можно говорить, что в этом году кампания проходит более чисто. Интерес к выборам есть, есть конкуренция. Нет громких скандалов, нет использования серых технологий, – отметил генеральный директор Центра стратегического проектирования, социолог Виктор Потуремский. – Если говорить по программам, то специфика кампании 2022г. – это бо́льшая ответственность политических игроков. Мы не видели откровенного популизма, мы не видели попыток построить манипулятивным образом кампанию».

Эксперты сходятся во мнении, что кандидаты «Единой России» в регионах ДФО, где проходят локальные выборы, как минимум сохранят свои позиции, а в целом ожидается, что партия власти улучшит свои показатели по сравнению с 2021 года. Научный руководитель института социально-политических технологий и коммуникаций Тихоокеанского государственного университета, доктор политических наук Илдус Ярулин считает, что главная тенденция, которую показывают эти выборы, заключается в том, что «текущая многопартийная система в сознании и действиях людей все больше превращается в двухпартийную: это ЕР и все остальные понемножку. Предварительно мы видим, что очень проседают коммунисты, и это достаточно серьёзно заметно, во всяком случае, люди уже не готовы поддерживать так, как раньше. Теряет свои позиции и ЛДПР, и мы видим очень слабое выступление СРЗП, ну и «Новые люди» пока не показали результата, который от них ожидали».

Результаты электорального цикла также позволяют говорить о безоговорочном успехе дальневосточного трека государственной политики. Программа опережающего развития Дальнего Востока, объявленная президентом России, повысила уровень лояльности населения к власти в ДФО. По словам Ярулина, во многом это заслуга полпреда в ДФО Юрия Трутнева: «Замирение на Дальнем Востоке произошло. При этом «восточный вектор» политики и внутренней, и внешней сохраняется, интерес к Дальнему Востоку тоже. Позиции полпреда Юрия Трутнева достаточно сильные, он сумел выстроить отношения со всеми губернаторами, и сегодня по факту все главы дальневосточных регионов это члены его команды. Поэтому полпред свою задачу выполнил, и я думаю, на сегодняшний день предпосылок для какого-то протестного голосования на Дальнем Востоке нет. Выборы показывают, что дальневосточники через полпреда поддерживают президента, а поэтому системная оппозиция постепенно теряет свои позиции в ДФО».

В целом эксперты прогнозируют, что результаты голосования будет признаны легитимными и итоги выборов не будут поставлены под сомнение всеми его участниками.