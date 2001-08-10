Завтра на Сахалине начнутся выборы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В пятницу, 9 сентября, в областном центре начнется голосование за депутатов Сахалинской областной думы. С 8.00 для горожан и жителей планировочных районов откроются 82 избирательных участка. В этом году голосование проходит три дня подряд: 9, 10 и 11 сентября. Участки работают до 20.00, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Напомним, единый день голосования в Российской Федерации проводится 11 сентября, но уже завтра южносахалинцы могут отдать свой голос за кандидатов депутатов Сахалинской областной думы восьмого созыва.

- Выборы в областную Думу проходят в форме прямого голосования на избирательных участках по месту постоянной регистрации. Избирателю будет представлено два бюллетеня - за конкретного кандидата по одномандатному избирательному округу, а также за одно из партийных объединений, - рассказала Секретарь Южно-Сахалинской городской территориальной избирательной комиссии Елена Слуцкая. - В избирательном округе № 20 горожанам предложат еще один бюллетень, там пройдут довыборы депутата Городской Думы Южно-Сахалинска шестого созыва.

Участвовать в голосовании за депутатов областного парламента могут все жители Южно-Сахалинска, достигшие 18-летия и имеющие постоянную регистрацию на территории Сахалинской области, или временную прописку сроком от 3 месяцев и более.

Уточним, у жителей была возможность подать заявление в избирательную комиссию для прохождения голосования по месту нахождения на любом удобном участке, прием документов завершился 5 сентября. Кроме того, в Южно-Сахалинске действует 5 временных УИК для организации голосования в больницах и СИЗО.

Для избирателей, которые в силу каких-то уважительных причин не могут прийти на избирательный участок, есть возможность проголосовать на дому. Например, маломобильные граждане могут обратиться (самостоятельно либо через родственников или знакомых) в участковую избирательную комиссию по месту регистрации. Члены УИК выйдут на адрес со специальными переносными ящиками для голосования. Заявления о голосовании на дому принимаются до 14.00 11 сентября. Найти свой избирательный участок и его контактные телефоны при помощи специального сервиса, а также позвонив по телефону избирательной комиссии Южно-Сахалинска: 300-495, добавочный 1, 2, 3, 4.

Дополнительная информация о выборах депутатов Сахалинской областной думы восьмого созыва представлена на сайте. Кроме того, для жителей работает «горячая линия»: 8 (4242) 672-317.