В Южно-Сахалинске идет активная подготовка к предстоящим выборам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В единый день голосования 11 сентября в Российской Федерации пройдут выборы различного уровня. В островной столице гражданам предстоит избрать депутатов Сахалинской областной думы восьмого созыва, а также депутата Городской Думы Южно-Сахалинска шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 20.

Как сообщили ТИА "Острова" в мэрии Южно-Сахалинска, для удобства горожан и создания дополнительных возможностей реализации избирательных прав граждан голосование будет проходить три дня подряд – 9, 10 и 11 сентября.

Для участия в выборах существует несколько форм голосования. Так, сделать это можно прямым голосованием на избирательных участках по месту постоянной регистрации. В этом случае избиратель имеет право проголосовать по двум бюллетеням — за конкретного кандидата по одномандатному избирательному округу, а также за одно из партийных объединений.

В случае, если в день голосования гражданин будет находиться за пределами своего избирательного округа, необходимо до 5 сентября (до 20.00) подать соответствующее заявление в любую участковую избирательную комиссию, территориальную избирательную комиссию или МФЦ для возможности голосования по месту нахождения. Заявление обрабатывается через Государственную автоматизированную систему РФ «Выборы» и избиратель получает право проголосовать на другом участке. То есть он исключается из списков избирателей по месту постоянной регистрации и включается в списки избирателей там, где человек находится в дни голосования. Обращаем внимание, что в этом случае гражданин может проголосовать только за единый партийный список.

Кроме того, для избирателей, которые в силу каких-то причин не могут прийти на избирательный участок, есть возможность проголосовать на дому. Для этого необходимо обратиться (самостоятельно либо через родственников или знакомых) в участковую избирательную комиссию по месту регистрации. Члены УИК выйдут на адрес со специальными переносными ящиками для голосования. Заявления о голосовании на дому принимаются до 11 сентября (до 14.00).