Штаб общественной поддержки Единой России в Южно-Сахалинске становится популярным общественным пространством города
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Люди приходят с разными проблемами, просьбами, предложениями и всегда находят понимание и поддержку. Особой популярностью у горожан пользуются приемы проводимые партийными представителями законодательных органов власти города и области. В штаб за помощью в решении вопроса трудоустройства, обратился Денис, молодой человек, выпускник Дальневосточного Федерального университета. Длительное время начинающий специалист в сфере культуры не может найти работу по специальности. Депутат городской думы Сергей Дубов, не дожидаясь окончания приема, по личным каналам связи направил рекомендации в соответствующие органы исполнительной власти города и области. Можно не сомневаться, что рекомендации окажут свое влияние и молодой культуролог в ближайшее время получит работу соответствующую диплому.
Житель военного городка Валерий Иванович, обратился к депутату за помощью в решении наболевшего бытового вопроса. Дома некогда принадлежавшие воинской части не были оформлены соответствующим образом и часть коммунальной инфраструктуры не была заведена на баланс города. Между тем, тепловые системы дома находятся в запущенном состоянии из-за чего в зимнее время температуры квартирах не дотягивают даже до 18 градусов. Сергей Дубов взял вопрос на личный контроль, пообещав содействие в организации оформления домовой документации и организации ремонтных работ.
Но зачастую, люди обращаются и с более простыми бытовыми или личными просьбами. Инициативный работник детского образовательного учреждения города Светлана, накануне дня города, загорелась идеей вывести детей на праздничные мероприятия под флагом родного города. Но, как оказалось, найти флаг Южно-Сахалинска в Южно-Сахалинске не так то просто. Но, тем не менее, сотрудники штаба общественной приемной и помощники депутата Сергея Дубова, обзвонили все магазины и торговые организации торгующие атрибутикой и, в конечном итоге, флаг был найден. Теперь, благодаря активности Светланы и помощи сотрудников штаба, дети получат возможность принять участие в празднике любимого города под флагом города.
Подобные приемы депутатов в штабе проводятся на регулярной основе. За короткое время уже два приема в штабе общественной поддержки провел Секретарь Южно-Сахалинского отделения партии «Единая Россия», мэр города Сергей Надсадин, в ходе которых оказал содействие сахалинцам в решении наболевших проблем.
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