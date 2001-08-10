Сахалинским морякам обеспечат досрочное голосование

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На очередном заседании островного избиркома комиссия рассмотрела обращения Невельской и Холмской судовых территориальных избирательных комиссий о досрочном голосовании на судах, которые в единый день голосования будут находиться в плавании, сообщили ТИА «Острова» в избирательной комиссии Сахалинской области.

В результате комиссия пришла к выводу разрешить Невельской судовой территориальной избирательной комиссии с 21 августа по 8 сентября 2022 года провести досрочное голосование на выборах депутатов Сахалинской областной Думы восьмого созыва на избирательных участках с №551 по №595, образованных на судах порта приписки города, которые в дни голосования будут находиться в плавании, а также на иных избирательных участках, образуемых теризбиркомом.

Аналогичное решение принято в отношении Холмской судовой территориальной избирательной комиссии. С 21 августа по 8 сентября 2022 года досрочное голосование проведут на избирательных участках с №400 по №428, образованных на судах порта приписки портового города.

Принятые решения основаны на соответствующей статье закона Сахалинской области «О выборах депутатов Сахалинской областной Думы».