На сайте «Диктант Победы-2022» началась регистрация участников
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На сайте международной акции «Единой России» «Диктант Победы-2022» открылась регистрация участников, сообщили ТИА «Острова» в региональном отделении партии.
Форма для заполнения и выбора площадки доступна на главной странице сайта. Для её заполнения нужно выбрать площадку на карте, кликнуть на кнопку «Записаться здесь» и следовать инструкции.
В настоящее время идёт активная подготовка к проведению «Диктанта Победы-2022», до которого осталось немногим более трёх недель, отметил координатор партпроекта «Историческая память», председатель комитета Госдумы по информации Александр Хинштейн.
«С каждым днём увеличивается число площадок акции. Напомню, что в прошлом году в рамках акции было организовано более 16,5 тысячи площадок. Интерес к Диктанту растёт, и сегодня число площадок уже составляет более 17,5 тысячи», – подчеркнул он.
Александр Хинштейн обратил внимание на то, что многие сторонние организации выходят с инициативой по самостоятельной организации площадок проведения.
«Таким образом, создаются все условия, чтобы как можно больше желающих в этом году смогли принять участие в "Диктанте Победы", проверить свои знания по истории нашей страны, узнать какую-то новую информацию о подвигах наших предков», – резюмировал он.
Также на сайте доступна форма заявки для волонтёров, желающих принять участие в организации мероприятия и помощи на площадках в день «Диктанта Победы».
Международная акция «Единой России» «Диктант Победы» состоится 3 сентября.
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