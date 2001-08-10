В теризбиркомы Сахалина отправили почти 200 тысяч бюллетеней

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня, 11 августа, в Сахалинской областной типографии состоялась официальная передача бюллетеней для досрочного голосования на выборах депутатов островного парламента восьмого созыва, сообщили ТИА «Острова» в областном избиркоме.

Передача документов, удостоверяющих голос избирателя, представителям Федерального органа спецсвязи по строго регламентированной процедуре и в установленные сроки.

Ранее избирком принял решение сделать это не позднее 11 августа. В соответствии с протоколом в четверг изготовитель передал команде спецсвязи 97 тысяч бюллетеней для досрочного голосования по единому избирательному округу и столько же по одномандатным избирательным округам. Затем документы поступят в адрес территориальных избирательных комиссий на Курилах, а также Охинского, Ногликского, Александровск-Сахалинского, Невельского, Томаринского и Поронайского районов. Они предназначаются для реализации избирательного права сотрудников маяков и метеостанций, жителей труднодоступных местностей островного региона.

Передача остального количества бюллетеней для голосования будет направлена в теризбиркомы не позднее 29 августа 2022 года.