В теризбиркомы Сахалина отправили почти 200 тысяч бюллетеней
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сегодня, 11 августа, в Сахалинской областной типографии состоялась официальная передача бюллетеней для досрочного голосования на выборах депутатов островного парламента восьмого созыва, сообщили ТИА «Острова» в областном избиркоме.
Передача документов, удостоверяющих голос избирателя, представителям Федерального органа спецсвязи по строго регламентированной процедуре и в установленные сроки.
Ранее избирком принял решение сделать это не позднее 11 августа. В соответствии с протоколом в четверг изготовитель передал команде спецсвязи 97 тысяч бюллетеней для досрочного голосования по единому избирательному округу и столько же по одномандатным избирательным округам. Затем документы поступят в адрес территориальных избирательных комиссий на Курилах, а также Охинского, Ногликского, Александровск-Сахалинского, Невельского, Томаринского и Поронайского районов. Они предназначаются для реализации избирательного права сотрудников маяков и метеостанций, жителей труднодоступных местностей островного региона.
Передача остального количества бюллетеней для голосования будет направлена в теризбиркомы не позднее 29 августа 2022 года.
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