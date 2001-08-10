29 тысяч учебников по островному краеведению выпустили на Сахалине
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске состоялась презентация учебного пособия «Историческое краеведение» для учащихся 6-10-х классов общеобразовательных организаций Сахалинской области, сообщили ТИА «Острова» в региональном отделении партии «Единая Россия».
В День знаний, 1 сентября, 29 тысяч экземпляров книги, созданной островными учёными, отправятся на парты всех региональных школ.
Вопрос о создании собственного учебника по сахалинскому краеведению подняли 3 года назад на заседании в областной Думе. С инициативой тогда выступили депутаты от фракции «Единая Россия». Спустя это время ведущие историки региона объединили все свои знания в уникальное пособие, о котором раньше можно было только мечтать.
«У нас никогда не было подобных учебников, это впервые. Соответственно, не было и единой системы преподавания краеведения в школах. Безусловно, существовали методические материалы по ведению уроков, они представляли из себя такие тонкие брошюры, но новое пособие — это совершенно новый, высокий уровень для островного образования», — рассказала координатор партийного проекта Новая Школа» Анастасия Киктева.
Учебник разбит на три тома: для 6-7, 8-9, 10 классов. Наполнение пособия охватывает все периоды истории Сахалинской области — с древнейших времен до наших дней. Издание напечатали на материке, а в первые дни августа 2022 года партию учебников встретили на Сахалине и после тщательной проверки презентовали островным педагогам. Учителям книга пришлась по душе — своими впечатлениями педагоги поделились во время обсуждения с авторами.
«В современных политических реалиях очень важно формировать интерес среди жителей к краеведческим знаниям и истории своего края, области, города, малой родины. В Сахалинской области состоялось знаковое событие с точки зрения именно патриотического воспитания молодежи региона - было презентовано учебное пособие «Историческое краеведение для 6-10 классов». Благодаря кропотливой работе огромной команды специалистов, в лице историков, учителей, редакторов и политиков в 2022 году было издано уникальное пособие, которое охватывает все периоды истории Сахалинской области — с древнейших времен до наших дней. Благодаря всему этому, уроки «Живой истории», проводимые сахалинским региональным отделением «Поисковое движение России», станут дополнением к тем знаниям, которые так важны современной молодёжи сегодня», – поделился координатор партийного проекта «Историческая память» Артём Бандура.
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