Сахалинский избирком: к выборам готовы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской области всё готово к предстоящим выборам депутатов областной думы восьмого созыва, сообщили ТИА «Острова» в региональном избиркоме. Выборы в регионе пройдут в течение трех дней – 9, 10 и 11 сентября.

На места в островном парламенте претендуют представители девяти политических партий и объединений, а также 136 одномандатников. Избирком зарегистрировал списки кандидатов от ЛДПР (38 человек), «Единой России» (58 человек), КПРФ (42 человека), партии «Родина» (20 человек), «Коммунистической партии Коммунисты России» (30 человек), партии «Новые люди» (19 человек), «Российской партии свободы и справедливости» (22 человека), «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» (23 человека), партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» (37 человек). Представленные для регистрации списка кандидатов документы соответствуют требованиям статей 24, 27 Закона Сахалинской области «О выборах депутатов Сахалинской областной Думы.

Процедура подготовки к голосованию строго регламентирована. Например, жеребьевку для размещения кратких наименований и эмблем избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, в избирательном бюллетене для голосования на выборах депутатов Сахалинской областной Думы провели с применением современных технологий, а именно метода компьютерной жеребьёвки. В программу, которая доступна на портале государственной автоматизированной системы «Выборы», закладываются все необходимые данные: списки кандидатов, состав комиссии и остальные необходимые позиции. Затем генератор случайных чисел расставил по порядку участников выборной кампании в избирательных бюллетенях.

При подготовке к голосованию каждая операция строго расписана и имеет несколько степеней контроля. К примеру, бюллетени изготавливаются в специальных типографиях на особой бумаге, заверяются комиссией, а их доставку и хранение контролируют члены комиссий и силовые структуры.

К предстоящим выборам принято решение изготовить по 374 401 бюллетеню (по количеству избирателей, включенных в списки для голосования) для голосования по одномандатным избирательным округам и по единому избирательному округу. Причем в обоих случаях по 58 939 штук предназначено для комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). При этом ответственным лицам поручено обеспечить документами, удостоверяющими голос избирателя, не позднее 11 августа 2022 года для досрочного голосования по единому избирательному округу (в количестве 167 426 штук) и по одномандатным избирательным округам (в количестве 167 426 штук). Затем не позднее 29 августа 2022 года необходимо изготовить остальные бюллетени: по 206 975 штук для голосования по единому избирательному округу и одномандатным округам, из этого общего количества по 57 884 штук предусмотрено для применения КОИБ.

Информационный центр избиркома обеспечит автоматизированный учет движения избирательных бюллетеней для голосования как документов строгой отчетности и проконтролирует ввод в базу данных ГАС «Выборы» сведений об их выдаче нижестоящим избирательным комиссиям.

Что касается технических средств подсчета голосов избирателей, они будут использоваться в четырех муниципальных образованиях: 19 КОИБ из 31 получит Южно-Сахалинск, по четыре – Долинский, Анивский и Холмский городские округа.

Территориальным избирательным комиссиям данных муниципалитетов предстоит большая работа. Им необходимо определить ответственных за хранение, транспортировку, подготовку и эксплуатацию участковыми избирательными комиссиями КОИБ до 22 августа 2022 года и к этому же сроку представить список лиц, отвечающих за данный сегмент работы, в региональную избирательную комиссию. Кроме того, теркомы должны обеспечить не менее двух ответственных за использование КОИБ из числа членов участковой комиссии с правом решающего голоса и также до 22 августа 2022 года представить список операторов в Сахалинский избирком.

«За объективностью голосования проследят не только сотрудники избирательных комиссий, в состав которых входят представители всех политических партий, но и сотрудники правоохранительных органов, региональная общественная палата и общественные наблюдатели. Приоритет в нашей работе – честность голосования. Поэтому члены комиссии готовы оперативно проверить любой факт или сообщение о событиях, способных поставить под сомнение честность волеизъявления», - резюмировала Виктория Черкасова.