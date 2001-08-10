Сахалин поможет Донбассу утеплиться

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинские специалисты помогают в подготовке Донбасса к зиме, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе областного правительства. Председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик в ходе рабочей поездки ознакомился с ходом работ на коммунальных объектах и жилых многоквартирных домах Шахтерска.

Президент России Владимир Путин поставил задачу – обеспечить бесперебойное прохождение отопительного сезона в Донецкой и Луганской народных республиках. Нужно, чтобы люди провели эту зиму в нормальных, человеческих условиях, сказал глава государства. Сахалинская область помогает готовить к отопительному сезону Шахтерск. Совсем недавно в окрестностях города гремели взрывы. Соглашение о помощи в восстановлении пострадавшего от боевых действий муниципального образования было подписано несколько недель назад. И сегодня группа из десяти сахалинцев участвует в подготовке к зиме 70 многоквартирных жилых домов, а также ряда объектов электроснабжения и водоотведения.

В Шахтерске Алексей Белик, заместитель председателя правительства ДНР Евгений Солнцев и руководитель местной администрации Александр Шатов обсудили ход работ.

«Наши специалисты отмечают, что шахтерское коммунальное хозяйство – это 60-70-е годы прошлого века. Свой след оставили и боевые действия. Поэтому задачу следует разделить на этапы. В первую очередь надо помочь в подготовке города к отопительному сезону. Дать людям, натерпевшимся от боевых действий, свет, тепло и воду. После решения горящих вопросов – разработать план глубокой модернизации здешней коммунальной инфраструктуры на ближайшие два-три года и помочь реализовать его», – сказал Алексей Белик.

Республика испытывает нехватку специалистов коммунального хозяйства. Прибывшие в Шахтерск сахалинцы определили наиболее проблемные места в коммунальной сфере, помогли рассчитать объемы работ, привлечь подрядные организации, как местные, так и российские.

«Мы организовываем ремонт текущих крыш, установку дверей с кодовыми замками и пластиковых оконных стеклопакетов в подъездах. Это позволит снизить потери тепла. Подрядные организации начинают ремонт трансформаторных подстанций, устраняют протечки и порывы на коммунальных сетях, чтобы обеспечить работу систем водо- и теплоснабжения», – рассказал исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Сахалинской области, руководитель рабочей группы островного региона в ДНР Александр Ремезов.

На днях в Шахтерске был полностью подготовлен к зиме первый 75-квартирный дом.

«Важно, что у наших коллег есть четкое представление о том, что и как нужно делать. Уверен, что с помощью сахалинских специалистов мы сможем благополучно подготовиться к зиме», – отметил Александр Шатов.

«На крыше моего дома рабочие целый день стучат молотками, ремонтируют кровлю. И никто не жалуется на шум. Наоборот, люди очень рады, потому что чувствуют – возвращается мирная жизнь. И в этом нам помогает Сахалинская область», – рассказала Анна, жительница многоквартирного дома.

Благодаря теплому климату отопительный сезон в Шахтерске начинается не ранее 15 октября.