Сахалинский избирком распределил КОИБы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На предстоящих выборах депутатов Сахалинской областной думы восьмого созыва используют 31 комплекс обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), сообщили ТИА «Острова» в областном избиркоме.
Комиссия на заседании 8 августа распределила технические средства подсчета голосов избирателей по четырем муниципальным образованиям: 19 КОИБ из 31 получит Южно-Сахалинск, по четыре – Долинский, Анивский и Холмский городские округа.
Территориальным избирательным комиссиям данных муниципалитетов предстоит большая работа. Им необходимо определить ответственных за хранение, транспортировку, подготовку и эксплуатацию участковыми избирательными комиссиями КОИБ до 22 августа 2022 года и к этому же сроку представить список лиц, отвечающих за данный сегмент работы, в региональную избирательную комиссию.
Кроме того, теркомы должны обеспечить не менее двух ответственных за использование КОИБ из числа членов участковой комиссии с правом решающего голоса и также до 22 августа 2022 года представить список операторов в Сахалинский избирком.
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