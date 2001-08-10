На Сахалине к выборам изготовят около 750 тысяч бюллетеней

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На очередном заседании 7 августа комиссия определилась по вопросу изготовления и распределения избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Сахалинской областной Думы восьмого созыва по единому избирательному округу, сообщили ТИА "Острова" в региональном избиркоме.

В списки для голосования включен 374 401 избиратель Сахалина и Курил. В соответствии в этой цифрой принято решение изготовить 374 401 бюллетень для голосования по одномандатным избирательным округам и столько же для голосования по единому избирательному округу, причем в обоих случаях по 58 939 штук предназначено для комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).

При этом ответственным лицам поручено обеспечить документами, удостоверяющими голос избирателя, не позднее 11 августа 2022 года для досрочного голосования по единому избирательному округу (в количестве 167 426 штук) и по одномандатным избирательным округам (в количестве 167 426 штук).

Затем не позднее 29 августа 2022 года необходимо изготовить остальные бюллетени: по 206 975 штук для голосования по единому избирательному округу и одномандатным округам, из этого общего количества по 57 884 штук предусмотрено для применения КОИБ.

Информационный центр избиркома обеспечит автоматизированный учет движения избирательных бюллетеней для голосования как документов строгой отчетности и проконтролирует ввод в базу данных ГАС «Выборы» сведений об их выдаче нижестоящим избирательным комиссиям.