Тихоокеанское
информационное агентство
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14:58, | Новости политики Сахалина и Курил

Юрий Трутнев во время визита на Сахалин посетил объекты народной программы

Юрий Трутнев во время визита на Сахалин посетил объекты народной программы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинскую область посетил полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев и вместе с губернатором Лимаренко посетил строящиеся объекты Народной Программы.

В их числе - новый корпус южно-сахалинской поликлиники №4 и строящийся кампус Сахалинского государственного университета. В новый корпус поликлиники будут внедрены современные технологии профилактики заболеваний, его задача - обеспечение процедуры «чек-апа», одного из приоритетных проектов сохранения здоровья жителей островного региона. Суть программы - доступность для каждого жителя области бесплатного обследования организма высокоточным диагностическим оборудованием, позволяющего выявлять угрозы организму на ранней стадии. Первых посетителей корпус примет уже 1 сентября.

«Во главу угла мы ставим здоровье наших жителей. Поэтому в регионе мы постоянно ведем работу по улучшению доступности медицинской помощи» - отметил губернатор Валерий Лимаренко, лидер партийного списка «Единой России» на выборах в Областную думу.

Важно отметить, что в корпусе не будет регистратуры, как нет ни в одной сахалинской поликлинике - запись к любому врачу осуществляется по единому номеру 1-300, без очередей и личных визитов.

Кампус Сахалинского Государственного Университета представляет собой два кластера, в разных районах Южно-Сахалинска. Это студенческий городок на 1500 мест для студентов и научно-образовательный комплек, площадью почти 70 квадратных километров, в нем будут работать 250 преподавателей. Стоимость строительства кампуса оценивается в 18.8 миллиардов рублей.

«Мы хотим дать талантливым, перспективным выпускникам сахалинских школ возможность получать качественное образование, заниматься наукой в самых комфортных условиях, не покидая родной регион. Планируется, что новый кампус примет первых студентов в 2024 году» - сообщает Валерий Лимаренко.

Следует отметить, что рамках народной программы «Единой России» в этом году на капитальный ремонт первичного звена здравоохранения выделено 58 миллионов рублей, еще 92 миллиона рублей выделено на закупку 57 единиц транспорта для врачей Сахалинской области.

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