Юрий Трутнев во время визита на Сахалин посетил объекты народной программы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинскую область посетил полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев и вместе с губернатором Лимаренко посетил строящиеся объекты Народной Программы.

В их числе - новый корпус южно-сахалинской поликлиники №4 и строящийся кампус Сахалинского государственного университета. В новый корпус поликлиники будут внедрены современные технологии профилактики заболеваний, его задача - обеспечение процедуры «чек-апа», одного из приоритетных проектов сохранения здоровья жителей островного региона. Суть программы - доступность для каждого жителя области бесплатного обследования организма высокоточным диагностическим оборудованием, позволяющего выявлять угрозы организму на ранней стадии. Первых посетителей корпус примет уже 1 сентября.

«Во главу угла мы ставим здоровье наших жителей. Поэтому в регионе мы постоянно ведем работу по улучшению доступности медицинской помощи» - отметил губернатор Валерий Лимаренко, лидер партийного списка «Единой России» на выборах в Областную думу.

Важно отметить, что в корпусе не будет регистратуры, как нет ни в одной сахалинской поликлинике - запись к любому врачу осуществляется по единому номеру 1-300, без очередей и личных визитов.

Кампус Сахалинского Государственного Университета представляет собой два кластера, в разных районах Южно-Сахалинска. Это студенческий городок на 1500 мест для студентов и научно-образовательный комплек, площадью почти 70 квадратных километров, в нем будут работать 250 преподавателей. Стоимость строительства кампуса оценивается в 18.8 миллиардов рублей.

«Мы хотим дать талантливым, перспективным выпускникам сахалинских школ возможность получать качественное образование, заниматься наукой в самых комфортных условиях, не покидая родной регион. Планируется, что новый кампус примет первых студентов в 2024 году» - сообщает Валерий Лимаренко.

Следует отметить, что рамках народной программы «Единой России» в этом году на капитальный ремонт первичного звена здравоохранения выделено 58 миллионов рублей, еще 92 миллиона рублей выделено на закупку 57 единиц транспорта для врачей Сахалинской области.