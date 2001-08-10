Тихоокеанское
информационное агентство
6 Июля 2022
Сейчас 18:04
58,51|60,16|66,91
На берегу Охотского моря на Сахалине насмерть сбили человека
14:27, | Новости политики Сахалина и Курил

На Сахалин прилетит Юрий Трутнев

На Сахалин прилетит Юрий Трутнев

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Зампред правительства РФ - полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев готовится к рабочему визиту на Сахалин. Он прибудет на остров завтра, 7 июля, сообщает astv.ru, с ссылкой на телеграмм-канал губернаторв Сахалинской области Валерия Лимаренко.

"С вице-премьером мы давно и плотно работаем по многим направлениям. В ходе визита вместе проинспектируем ряд важных социальных объектов - здравоохранения, спорта, туризма, образования и сельского хозяйства. Буду держать вас в курсе основных мероприятий визита", - сообщает Telegram-канал губернатора области Валерия Лимаренко.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости политики Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы уже ощутили рост цен в 2022 году?