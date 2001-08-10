14:27, | Новости политики Сахалина и Курил
На Сахалин прилетит Юрий Трутнев
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Зампред правительства РФ - полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев готовится к рабочему визиту на Сахалин. Он прибудет на остров завтра, 7 июля, сообщает astv.ru, с ссылкой на телеграмм-канал губернаторв Сахалинской области Валерия Лимаренко.
"С вице-премьером мы давно и плотно работаем по многим направлениям. В ходе визита вместе проинспектируем ряд важных социальных объектов - здравоохранения, спорта, туризма, образования и сельского хозяйства. Буду держать вас в курсе основных мероприятий визита", - сообщает Telegram-канал губернатора области Валерия Лимаренко.
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