"Единая Россия" открыла Центры объединения гражданских инициатив в 15 регионах страны

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В его рамках планируется проводить обучающие модули для руководителей и членов НКО с привлечением профильных специалистов, консультировать по подготовке заявок на гранты, оказывать методическую помощь, бухгалтерские и юридические консультации. Также «Единая Россия» будет отслеживать наиболее успешные практики НКО на региональном и местном уровнях, которые впоследствии можно было бы масштабировать на всю страну.

«Тестовая площадка нашего центра была создана в Ижевске. Тогда зародилась идея поддержки людей, которые приходят к нам в общественные приёмные, чтобы предложить свою помощь или идею. С началом спецоперации этот запрос стал особенно ярким. И тогда родилась концепция центра «Единые». Единые в том, чтобы объединить тех, кто хочет служить своей стране, кто хочет помогать друг другу. Нет курсов по тому, как стать общественником. Поэтому мы создали площадку, где будут модераторы, специалисты, которые будут координировать различные направления, инициативы, работу НКО, связывать организации, которые работают в одном направлении», – отметила замсекретаря Генсовета партии Анна Кузнецова во время открытия центра в Санкт-Петербурге.

Руководитель Центрального штаба «Молодой Гвардии Единой России» Александр Амелин отметил, что проект призван помогать, развивать и сопровождать различные инициативы.

«Санкт-Петербург – город креативных и талантливых людей, которые самостоятельно пишут достаточно интересные проекты и реализуют их. Каждый из них заслуживает поддержки. Этот проект призван, чтобы поддержать эти проекты. Вместе мы строим нашу страну, наше будущее, и проект «Единые» создан для того, чтобы им помочь в этом», – подчеркнул он.

В апреле был открыт первый Центр объединения гражданских инициатив в Удмуртской Республике. По словам руководителя штаба общественной поддержки, в Удмуртии Юлии Седовой, на данный момент ими проведено более 300 мероприятий на площадке с охватом более 13 тысяч человек.

«Проект «Единые» – это востребованная площадка, в том числе Штабами общественной поддержки. Она полностью открыта к партнёрским взаимодействиям. Те организации, которые к нам заходят на территорию, проводят мероприятия, включаются в процесс. Сейчас это 34 партнёрских организации, которые работают на площадке «Единые» и получают поддержку и консультации», – рассказала она.

Руководитель Сахалинского регионального отделения «Молодая Гвардия Единой России» Елена Красильникова рассказала о реализации проекта в области, отметив его актуальность среди молодежных организаций.

«В островном регионе проект объединил многих общественников, некоммерческих организаций. На площадке ребята делятся опытом и навыками, разрабатывают вместе проекты. Молодежь – наше будущее, многие более опытные организации активно принимают участие в координации новичков, становятся для них опорой. Я рада, что мы объединяемся и разрабатываем вместе проекты, направленные на развитие нашего края», – рассказала Елена Красильникова.

Центры открылись в Брянской, Рязанской, Воронежской, Челябинской, Ульяновской, Омской, Сахалинской и Пензенской областях, республиках Татарстан и Удмуртия, Пермском, Ставропольском и Краснодарском краях, а также в Севастополе и Санкт-Петербурге.