Сахалинское агентство лесного и охотничьего хозяйство возглавил Роман Остапенко

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Кадровое решение принял губернатор Валерий Лимаренко. Новый руководитель ведомства приступает к исполнению обязанностей с 15 июня, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Роман Васильевич Остапенко родился в Южно-Сахалинске 22 января 1979 года. Окончил ряд вузов: Академию Государственной противопожарной службы МЧС России по специальности «Государственное и муниципальное управление», Дальневосточный юридический институт МВД России по специальности «Правоохранительная деятельность», а также Иркутскую высшую школу МВД России Восточно-Сибирского института МВД по специальности «Пожарная безопасность».

В 2021 году защитил диплом Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

Имеет более чем 20-летний управленческий опыт по основному профилю. Прошел трудовой путь от заместителя начальника пожарной части № 1 Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Южно-Сахалинска до заместителя начальника Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Сахалинской области.

В последние годы занимал должность руководителя областного казенного учреждения «Управление противопожарной службы Сахалинской области».

Главные задачи, поставленные губернатором перед новым главой областного агентства лесного и охотничьего хозяйства, это защита от пожаров, лесовосстановление и забота о природе.