Сахалинское агентство лесного и охотничьего хозяйство возглавил Роман Остапенко
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Кадровое решение принял губернатор Валерий Лимаренко. Новый руководитель ведомства приступает к исполнению обязанностей с 15 июня, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Роман Васильевич Остапенко родился в Южно-Сахалинске 22 января 1979 года. Окончил ряд вузов: Академию Государственной противопожарной службы МЧС России по специальности «Государственное и муниципальное управление», Дальневосточный юридический институт МВД России по специальности «Правоохранительная деятельность», а также Иркутскую высшую школу МВД России Восточно-Сибирского института МВД по специальности «Пожарная безопасность».
В 2021 году защитил диплом Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.
Имеет более чем 20-летний управленческий опыт по основному профилю. Прошел трудовой путь от заместителя начальника пожарной части № 1 Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Южно-Сахалинска до заместителя начальника Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Сахалинской области.
В последние годы занимал должность руководителя областного казенного учреждения «Управление противопожарной службы Сахалинской области».
Главные задачи, поставленные губернатором перед новым главой областного агентства лесного и охотничьего хозяйства, это защита от пожаров, лесовосстановление и забота о природе.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости политики Сахалина и Курил
Это читают
14:06 9 Июня Еще один газон в Южно-Сахалинске освобожден от нарушителей парковки
14:42 10 Июня В ночь с 12 на 12 июня на Сахалине перекроют восемь участков дорог
09:03 10 Июня Пенсионерам Сахалинской области будут выдавать талоны не перелет к месту отдыха и обратно
- 11:49 8 Июня В мэрии Южно-Сахалинска рассказали, какие дороги отремонтируют 8 июня
Выбор редакции
- 11:22 Сегодня "Сахалин" завоевал путевку на суперфинал международного фестиваля "Локобол-2022-РЖД"
- 10:03 10 Июня Сахалинцев приглашают поиграть в настольные игры
- 11:01 8 Июня Сахалинский музей книги Чехова приглашает на выездные экскурсии со скидкой
- 15:32 7 Июня Артист Чехов-центра Антон Ещиганов отмечает профессиональный юбилей
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы уже ощутили рост цен в 2022 году?