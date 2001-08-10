Дальневосточник вошел в список членов Европейской ассоциации политконсультантов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Европейская ассоциация политических консультантов (EAPС) приняла в свой состав дальневосточного политтехнолога Анатолия Макарова. Он стал одним из немногих россиян – членов этой организации.
В 2015 году заместитель руководителя аппарата Сахалинского губернатора Анатолий Макаров уволился с государственной службы по идеологическим соображениям и начал работать на оппозиционные партии Дальнего Востока. А в 2018 году, сразу после выборов президента России, против него было возбуждено уголовное дело. После чего он покинул Россию и обосновался в Грузии.
Тогда многие эксперты посчитали уголовное преследование известного в узких кругах политтехнолога необоснованным. В 2019 году Российская ассоциация политических консультантов (РАПК) и комитет по политическим технологиям Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) обратились к российским властям с требованием обратить пристальное внимание на преследование политтехнологов в России, в том числе и Макарова. Обращение подписали более 140 представителей сферы политического консалтинга. Однако ни с одного из политтехнологов, о которых говорилось в письме профессионального сообщества, обвинения не были сняты.
Так что, похоже, Анатолий Макаров окончательно пустил корни в Грузии и продолжает там свою политическую деятельность как консультант для независимых и оппозиционных кандидатов. По крайней мере, на его сайте появилась возможность записаться на курс «Как выиграть избирательную кампанию в современной России». Курс состоит из нескольких разделов, в том числе разделы о «защите результатов выборов» и «Как нивелировать противодействие административного ресурса?». Очевидно, кандидатам от власти такие познания просто излишни.
Именно эта работа привлекла внимание европейского профессионального сообщества, ведь одной из целей Европейской ассоциации политических консультантов является продвижение демократии, а также обмен опытом проведения избирательных кампаний в европейских странах.
СПРАВКА:
Европейская ассоциация политических консультантов (EAPС) была основана в Дублине в 1996 году, её члены - политконсультанты и политтехнологи, которые имеют опыт организации и проведения предвыборных кампаний в Европе, в том числе и России.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости политики Сахалина и Курил
Это читают
10:39 Сегодня Более четырех миллионов рублей отдала 72-летняя сахалинка мошенникам
08:51 Сегодня "Аэрофлот" снижает на 25% стоимость субсидированных билетов для жителей Дальнего Востока
09:20 Сегодня На Сахалине стартовали чемпионат и первенство области по мотоциклетному спорту
10:36 Сегодня Ночь в музее пройдет в Южно-Сахалинске 21 мая
- 11:29 11 Мая Сахалинка выпала из автомобиля, водителя - накажут
15:02 12 Мая Южносахалинцы могут проголосовать за благоустройство городских скверов до 30 мая
09:14 11 Мая На Сахалин прилетает Хироко Иноуэ - звезда органного искусства из Японии
12:33 11 Мая Сахалинки завоевали 10 медалей Всемирной танцевальной Олимпиады
15:33 28 Апреля В Южно-Сахалинске начинается комплектование детских садов на будущий год
16:32 22 Апреля Подрядчик приступил к благоустройству сквера Авиаторов в Южно-Сахалинске
17:02 28 Апреля Ярмарка выходного дня ждет жителей и гостей Южно-Сахалинска в субботу, 30 апреля
16:07 25 Апреля В реке на Сахалине наши машину с двумя телами
Выбор редакции
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы уже ощутили рост цен в 2022 году?