Дальневосточник вошел в список членов Европейской ассоциации политконсультантов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Европейская ассоциация политических консультантов (EAPС) приняла в свой состав дальневосточного политтехнолога Анатолия Макарова. Он стал одним из немногих россиян – членов этой организации.

В 2015 году заместитель руководителя аппарата Сахалинского губернатора Анатолий Макаров уволился с государственной службы по идеологическим соображениям и начал работать на оппозиционные партии Дальнего Востока. А в 2018 году, сразу после выборов президента России, против него было возбуждено уголовное дело. После чего он покинул Россию и обосновался в Грузии.

Тогда многие эксперты посчитали уголовное преследование известного в узких кругах политтехнолога необоснованным. В 2019 году Российская ассоциация политических консультантов (РАПК) и комитет по политическим технологиям Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) обратились к российским властям с требованием обратить пристальное внимание на преследование политтехнологов в России, в том числе и Макарова. Обращение подписали более 140 представителей сферы политического консалтинга. Однако ни с одного из политтехнологов, о которых говорилось в письме профессионального сообщества, обвинения не были сняты.

Так что, похоже, Анатолий Макаров окончательно пустил корни в Грузии и продолжает там свою политическую деятельность как консультант для независимых и оппозиционных кандидатов. По крайней мере, на его сайте появилась возможность записаться на курс «Как выиграть избирательную кампанию в современной России». Курс состоит из нескольких разделов, в том числе разделы о «защите результатов выборов» и «Как нивелировать противодействие административного ресурса?». Очевидно, кандидатам от власти такие познания просто излишни.

Именно эта работа привлекла внимание европейского профессионального сообщества, ведь одной из целей Европейской ассоциации политических консультантов является продвижение демократии, а также обмен опытом проведения избирательных кампаний в европейских странах.

СПРАВКА:

Европейская ассоциация политических консультантов (EAPС) была основана в Дублине в 1996 году, её члены - политконсультанты и политтехнологи, которые имеют опыт организации и проведения предвыборных кампаний в Европе, в том числе и России.