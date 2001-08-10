В сахалинских школах начался капитальный ремонт в рамках программы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Всего в рамках масштабной программы "Модернизация школьных систем образования" в этом году обновят 14 учебных заведений в восьми районах Сахалинской области.

Министр образования островного региона, региональный координатор партийного проекта «Новая школа» Анастасия Киктева совместно с депутатами «Единой России» Евгением Лотиным и Алексеем Плотниковым, а также мэром Анивского района Светланой Швец оценила объём грядущих работ в школе № 4 села Таранай. Подрядчик приступил к обновлению фасада и кровли. Руководство учебного заведения сделало процесс обновления максимально прозрачным: сам проект рассмотрела родительская общественность, высказав пожелания по материалам и цветовому решению объекта.

«С момента открытия школы, с 1981 года такого капитального ремонта наше учебное заведение не видело. Здание действительно требует серьёзного обновления: зимой нам сложно было выдерживать нужный температурный режим. Поэтому мы возлагаем большие надежды не только на внешнее преображение здания, но и на серьёзную сохранность нашего энергетического ресурса», – рассказал директор школы № 4 села Таранай Сергей Ким.

Программа «Модернизация школьных систем образования» реализуется по инициативе Президента России Владимира Путина и при поддержке партии «Единая Россия». В 2022 году предусмотрен капитальный ремонт зданий 14 школ в 8 муниципальных образованиях Сахалинской области.

«Для нас важно, что эта программа не только и не столько ремонта, сколько обновления материально-технической базы наших школ. Я искренне убеждена, что это масштабный проект перезапуска сельских школ. Отдельные средства мы заложили на закупку оборудования. И многие школы уже заключили контракты на поставку техники, мебели и учебных пособий», – отметила Анастасия Киктева.

Сегодня лидерами по заключенным контрактам на поставку современного оборудования являются школы Корсаковского городского округа и школа № 6 Холмска. Руководство учебных заведений ожидает поставку мебели для кабинетов и рекреаций, оборудование для занятий робототехникой, спортивный инвентарь, оснащение медицинских кабинетов, пищеблоков и столовых.

Свыше 360 педагогических и руководящих работников школ-участниц проекта повысят квалификацию по основным направлениям деятельности. Особое внимание уделят повышению компетенции в области цифровой грамотности, работы с учащимися, которые имеют ограниченные возможности здоровья.

«Мы видим, что федеральная программа капитального ремонта охватывает в большей степени сельские школы. Это особенно важно сегодня, создавать равные условия для обучения ребят. С поставками нового современного оборудования у школьников появятся дополнительные возможности», – считает депутат Сахалинской областной Думы Евгений Лотин.

Всего на капитальный ремонт школ в этом году предусмотрено свыше 529 миллионов рублей средств муниципального, областного и федерального бюджетов.

В 13 общеобразовательных организациях капитальный ремонт будет завершен в летние каникулы, до начала нового учебного года. В охинской школе № 1 им. А.Е. Буюклы масштабное обновление строители закончат до 1 декабря этого года. На этот период будут приняты необходимые меры для организации качественного образовательного процесса. В заявку Сахалинской области на предоставление субсидий из федерального бюджета Российской Федерации на 2023 год включены 13 общеобразовательных организаций. 70% школ расположены в сельской местности и малых городах островного региона.