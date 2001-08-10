Тихоокеанское
информационное агентство
26 Апреля 2022
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08:58, | Новости политики Сахалина и Курил

Глава агентства по делам молодежи на Сахалине призвал россиян сплотиться

Глава агентства по делам молодежи на Сахалине призвал россиян сплотиться

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Руководитель агентства по делам молодежи Сахалинской области Дмитрий Смекалов выразил свое мнение о последствиях специальной военной операции на Украине для россиян. По его словам, все, что происходит сейчас, в том числе многочисленные антироссийские санкции, обязывает жителей России сплотиться.

- Сложившаяся сегодня геополитическая ситуация в мире и беспрецедентный объем санкций в отношении России обязывают нас сплотиться вокруг нашего президента, наших военных, которые очищают Европу и весь мир от неонацистов, от этой чумы, - заявил Смекалов. - Нам не жить в националистической стране, нам не жить в националистическом мире и сегодня наше дело правое и правильное. Давайте объединимся вокруг нашего руководителя и будем поддерживать наших ребят, которые защищают интересы страны. Мы обязательно победим.

Отметим, националисты на Украине продолжают воевать с мирными гражданами. Так, в Николо-Васильевском монастыре солдаты ВСУ держали в заложниках мирных жителей, среди которых в том числе монахини и священники. Более того, на протяжении всей спецоперации националисты блокируют доступ к гуманитарной помощи для жителей Украины. 

Поступают сообщения очевидцев о том, что на "освобожденных" ВСУ территориях продолжается массовый террор населения и мародерство. Например, в Киевской и Черниговской областях правоохранители изымают у местных жителей продукты питания, материальные ценности и автомобили якобы для "нужд войны". Все это приобретает черты "петлюровщины".

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