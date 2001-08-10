Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Руководитель агентства по делам молодежи Сахалинской области Дмитрий Смекалов выразил свое мнение о последствиях специальной военной операции на Украине для россиян. По его словам, все, что происходит сейчас, в том числе многочисленные антироссийские санкции, обязывает жителей России сплотиться.

- Сложившаяся сегодня геополитическая ситуация в мире и беспрецедентный объем санкций в отношении России обязывают нас сплотиться вокруг нашего президента, наших военных, которые очищают Европу и весь мир от неонацистов, от этой чумы, - заявил Смекалов. - Нам не жить в националистической стране, нам не жить в националистическом мире и сегодня наше дело правое и правильное. Давайте объединимся вокруг нашего руководителя и будем поддерживать наших ребят, которые защищают интересы страны. Мы обязательно победим.

Отметим, националисты на Украине продолжают воевать с мирными гражданами. Так, в Николо-Васильевском монастыре солдаты ВСУ держали в заложниках мирных жителей, среди которых в том числе монахини и священники. Более того, на протяжении всей спецоперации националисты блокируют доступ к гуманитарной помощи для жителей Украины.

Поступают сообщения очевидцев о том, что на "освобожденных" ВСУ территориях продолжается массовый террор населения и мародерство. Например, в Киевской и Черниговской областях правоохранители изымают у местных жителей продукты питания, материальные ценности и автомобили якобы для "нужд войны". Все это приобретает черты "петлюровщины".