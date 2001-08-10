Главой Смирныховского района стала Ирина Карпукова

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Смирныховском районе 31 марта определили мэра. Депутаты единогласно проголосовали за Ирину Карпукову, которая несколько месяцев исполняла обязанности главы муниципального образования, сообщает astv.ru.

Как сообщили astv.ru в районном собрании, на должность мэра претендовали два человека - Ирина Карпукова, которая долгое время работала первым заместителем главы округа по социальным вопросам, и руководитель местного отделения центра социальной поддержки Сахалинской области Виталий Аблеев.

За кандидатуру Ирины Карпуковой проголосовали все 14 присутствующих на заседании депутатов. По предварительным данным, к исполнению обязанностей она приступит 7 апреля.

Смирныховский район стал уже четвёртым округом, где в мэры выбрали женщину. Ранее на должность главы Анивского муниципального образования утвердили Светлану Швец. Томаринский район возглавляет Ольга Манжара, Охинский - Елена Касьянова.