Сахалинские единороссы посетили строительную площадку школы №30 в Луговом
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Министр образования Сахалинской области, региональный координатор партийного проекта «Новая школа» Анастасия Киктева и депутат фракции «Единая Россия» Сахалинской облдумы Сергей Бондарев 28 марта посетили строительную площадку школы №30 в планировочном районе Луговое в Южно-Сахалинске. Здесь идет возведение дополнительного трехэтажного здания на 550 мест. Учитывая, что в уже существующем здании – 560 мест, обновленную школу смогут посещать больше 1100 учеников.
Анастасия Киктева рассказала, что сейчас идет возведение цоколя, заливка бетонного основания, установка железобетонных конструкций цокольного этажа трех блоков из шести проектируемых.
«В рамках проекта «Новая школа» мы контролируем строительство образовательных учреждений, следим за соблюдением сроков строительства и исполнением рекомендаций штаба родительского контроля. В новой школе планировочного района Луговое, несомненно, будет комфортно учиться ребятам и работать педагогам. Так, помимо современных учебных кабинетов, здесь появятся просторные гардеробные, умывальные, обеденный, актовый и спортивный залы», - сообщила Киктева.
Кроме того, в здании оборудуют конференц-зал, библиотеку, геолабораторию, хайтек-кабинет, IT-лабораторию и даже виртуальный музей. Окончание строительства намечено на июль 2024 года, а в сентябре новая школа примет первых учеников.
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