Департамент внутренней политики администрации Южно-Сахалинска возглавил Роман Хлудин

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

К должностным обязанностям Роман Хлудин приступил на этой неделе. Общий стаж государственной службы нового руководителя превышает 20 лет. Кадровые изменения связаны с тем, что ранее занимавший эту должность Дмитрий Хайбриев стал вице-мэром, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Роман Хлудин - коренной дальневосточник. Вырос и получил образование на Сахалине. В 2004 году с отличием окончил Дальневосточный юридический институт Министерства внутренних дел РФ по специальности «Юриспруденция», квалификация - юрист.

Роман Хлудин имеет опыт работы в региональном правительстве, также возглавлял отдел контроля за сохранностью автомобильных дорог департамента общественной безопасности и контроля аппарата администрации Южно-Сахалинска. Был приглашен на должность директора департамента нормативно-правового обеспечения и сопровождения проектов Министерства инвестиционной политики Сахалинской области, где трудился по настоящее время. Имеет ряд профессиональных наград.

Женат, воспитывает двоих детей.

Отметим, в состав департамента входят три отдела: организационный, отдел по связям с общественностью и отдел по организационному и материально-техническому обеспечению выборов и референдумов. Перед новым руководителем стоят, в том числе, задачи по развитию местного самоуправления, укреплению конструктивного взаимодействия между общественными объединениями, религиозными организациями, национально-культурными автономиями, политическими партиями и гражданами. Наряду с другими направлениями Роман Хлудин будет курировать работу по поддержке социальных инициатив граждан, по содействию формированию ТОС, проведению всероссийских переписей.

- Круг профессиональных задач достаточно вариативен и этим интересен, - отметил Роман Хлудин.