Департамент внутренней политики администрации Южно-Сахалинска возглавил Роман Хлудин
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
К должностным обязанностям Роман Хлудин приступил на этой неделе. Общий стаж государственной службы нового руководителя превышает 20 лет. Кадровые изменения связаны с тем, что ранее занимавший эту должность Дмитрий Хайбриев стал вице-мэром, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Роман Хлудин - коренной дальневосточник. Вырос и получил образование на Сахалине. В 2004 году с отличием окончил Дальневосточный юридический институт Министерства внутренних дел РФ по специальности «Юриспруденция», квалификация - юрист.
Роман Хлудин имеет опыт работы в региональном правительстве, также возглавлял отдел контроля за сохранностью автомобильных дорог департамента общественной безопасности и контроля аппарата администрации Южно-Сахалинска. Был приглашен на должность директора департамента нормативно-правового обеспечения и сопровождения проектов Министерства инвестиционной политики Сахалинской области, где трудился по настоящее время. Имеет ряд профессиональных наград.
Женат, воспитывает двоих детей.
Отметим, в состав департамента входят три отдела: организационный, отдел по связям с общественностью и отдел по организационному и материально-техническому обеспечению выборов и референдумов. Перед новым руководителем стоят, в том числе, задачи по развитию местного самоуправления, укреплению конструктивного взаимодействия между общественными объединениями, религиозными организациями, национально-культурными автономиями, политическими партиями и гражданами. Наряду с другими направлениями Роман Хлудин будет курировать работу по поддержке социальных инициатив граждан, по содействию формированию ТОС, проведению всероссийских переписей.
- Круг профессиональных задач достаточно вариативен и этим интересен, - отметил Роман Хлудин.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости политики Сахалина и Курил
Это читают
17:21 11 Марта В Южно-Сахалинске задержаны подозреваемые в серии краж из гаражей
15:11 11 Марта Сахалинская команда по чир спорту успешно выступила на первенстве России в Москве
15:32 11 Марта Флешмоб в поддержку российской армии и президента прошел в Южно-Сахалинске
09:46 11 Марта Туристические компании Сахалинской области презентуют красоты островов в Москве
12:33 5 Марта В Сахалинской области назначен новый руководитель Управления ГИБДД
16:29 22 Февраля Смирныховские полицейские по горячим следам раскрыли кражу квадроцикла
- 17:22 1 Марта Житель Корсакова разыскивается за покушение на убийство нескольких человек
09:50 25 Февраля В Южно-Сахалинске завершается модернизация общественного транспорта
Выбор редакции
- 16:08 Вчера В Чехов-центре покажут бесплатный спектакль "Запретный плод"
- 12:01 Вчера Власти Южно-Сахалинска расскажут об экономической ситуации и запасах продуктов первой необходимости
- 14:28 16 Марта Восемь игроков покидают команду "Сахалинские Акулы"
- 16:46 5 Марта В Южно-Сахалинске будут развивать проект "Горные лыжи в детский сад"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы хотите уехать с Сахалина?