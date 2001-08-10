Анастасия Киктева оценила оснащение

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Министр образования Сахалинской области, член президиума регионального политсовета партии "Единая Россия" Анастасия Киктева посетила Невельский район с рабочей поездкой. Она оценила оснащение "Точки роста" в селе Шебунино.

"Точка роста" становится центром притяжения новых технологий в образовании, проводником цифровых проектов естественно-научного и гуманитарного профилей. В этом году в Невельском районе впервые прошёл отборочный чемпионат среди школьников на право участия в региональном чемпионате #МолодыеПрофессионалы по компетенции «Фотография».

«Школьники имеют возможность выбрать то направление деятельности, которое им нравится, кажется перспективным. Одна из учениц осваивает fashion-фотографию на базе «Точки роста» в школе села Шебунино. Мы видим конкретный результат реализации нацпроекта «Образование». Это позволяет нам достичь ключевой цели: чтобы у наших детей, которые живут в сельской местности, были равные условия для получения качественного образования», - отметила министр.

Также Анастасия Киктева и волонтёры Невельского отделения партии «Единая Россия» навестили детей, которые проходят лечение в местной больнице. Гости привезли юным пациентам «Коробку храбрости», из которой ребёнок мог выбрать себе любую игрушку. По словам волонтеров, они постарались создать хорошее настроение маленьким невельчанам и пожелали им скорейшего выздоровления.