Тихоокеанское
информационное агентство
16 Марта 2022
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09:12, | Новости политики Сахалина и Курил

На Сахалине собрали посылки для российских военных на Украине

На Сахалине собрали посылки для российских военных на Украине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинские единороссы в рамках акции "Zащитникам Отечества" передали посылки для солдат, которые с честью исполняет воинский долг в зоне спецоперации по защите Донбасса. Сегодня, 15 марта секретарь регионального отделения «Единой России», спикер Сахалинской областной Думы Андрей Хапочкин и руководитель исполкома регионального отделения партии Елена Красильникова доставили на территорию воинской части в Хомутово десятки посылок для российских солдат, выполняющих свой воинский долг по освобождению территории Украины от неонацистов. 

В посылках - предметы гигиены, пена и гель для бритья, полотенца, теплые носки, шампуни, зубные щетки, мыло, другие важные и полезные бытовые «мелочи». Также нашим военным передали письма и рисунки от сахалинских детей. 

По словам спикера областной Думы Андрея Хапочкина, который сам проходил воинскую службу на территории Украины, для солдата очень важно любое внимание с родины. 

- Это теплый лучик по сердцу. Письмо, открытка, конфеты, теплые носки… Для солдата самое важное - просто внимание! Это частично нивелирует те невзгоды, которые им приходится переживать. Служба в армии – это тяжелое испытание, особенно в период боевых действий. Акция бессрочная, и мы благодарны всем людям, всем неравнодушным  сахалинцам и курильчанам, нашей молодежи, школьникам и всей детворе, которая пишет душевные письма нашим ребятам, за то, что принимают участие, - рассказал Андрей Хапочкин. 

Как сообщил заместитель командира 68-го армейского корпуса по военно-политической работе, полковник Дмитрий Рожков, все посылки будут доставлены по линии Минобороны в зону специальной войсковой спецоперации на Украине.  

Елена Красильникова подчеркнула, что в акции "Zащитникам Отечества" участвуют все местные отделения Единой России, сторонники партии, молодогвардейцы, волонтеры областного движения "Мы вместе": 

 - Наша акция будет продолжаться, потому что сердечная поддержка и любая весточка очень важны для наших солдат. Все желающие сахалинцы могут обращаться в местные отделения "Единой России", чтобы передать нашим солдатам на Украине предметы личной гигиены, теплые носки, табачные изделия, сладости, печенье и галеты, чай, кофе, консервы, а также подарки, изготовленные своими руками, рисунки детей и письма со словами поддержки, - отметила Елена Красильникова.

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