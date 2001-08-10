На Сахалине собрали посылки для российских военных на Украине

В посылках - предметы гигиены, пена и гель для бритья, полотенца, теплые носки, шампуни, зубные щетки, мыло, другие важные и полезные бытовые «мелочи». Также нашим военным передали письма и рисунки от сахалинских детей.

По словам спикера областной Думы Андрея Хапочкина, который сам проходил воинскую службу на территории Украины, для солдата очень важно любое внимание с родины.

- Это теплый лучик по сердцу. Письмо, открытка, конфеты, теплые носки… Для солдата самое важное - просто внимание! Это частично нивелирует те невзгоды, которые им приходится переживать. Служба в армии – это тяжелое испытание, особенно в период боевых действий. Акция бессрочная, и мы благодарны всем людям, всем неравнодушным сахалинцам и курильчанам, нашей молодежи, школьникам и всей детворе, которая пишет душевные письма нашим ребятам, за то, что принимают участие, - рассказал Андрей Хапочкин.

Как сообщил заместитель командира 68-го армейского корпуса по военно-политической работе, полковник Дмитрий Рожков, все посылки будут доставлены по линии Минобороны в зону специальной войсковой спецоперации на Украине.

Елена Красильникова подчеркнула, что в акции "Zащитникам Отечества" участвуют все местные отделения Единой России, сторонники партии, молодогвардейцы, волонтеры областного движения "Мы вместе":

- Наша акция будет продолжаться, потому что сердечная поддержка и любая весточка очень важны для наших солдат. Все желающие сахалинцы могут обращаться в местные отделения "Единой России", чтобы передать нашим солдатам на Украине предметы личной гигиены, теплые носки, табачные изделия, сладости, печенье и галеты, чай, кофе, консервы, а также подарки, изготовленные своими руками, рисунки детей и письма со словами поддержки, - отметила Елена Красильникова.