Алексей Римша победил в дополнительных выборах депутата городской думы Южно-Сахалинска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин поздравил Алексея Римшу с победой на дополнительных выборах депутата Городской Думы Южно-Сахалинска шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 14. Градоначальник пожелал ему плодотворной работы по защите интересов своих избирателей, расказали ТИА "Острова" в городской администрации.

- Алексей Алексеевич - крепкий хозяйственник с большим опытом управленческой деятельности и работы, как говорят, «в полях». Он не по наслышке знает о коммунальной деятельности Южно-Сахалинска и проблемах города, но самое главное - умеет их решать, предлагая при этом своевременные и современные методы. Своим добросовестным трудом и активной жизненной позицией он доказал, что является достойным претендентом на должность депутата Городской Думы, и как закономерный результат - его уверенная победа на выборах.

Напомним, Алексей Римша более 11 лет работает в городском хозяйстве, длительное время является директором МКП «Завод строительных материалов им. Федотова» - ведущего предприятия коммунального хозяйства Южно-Сахалинска. Сперва он работал в частной компании, которая обслуживала дороги во всех планировочных районах областного центра. Затем в департаменте городского хозяйства, где более 5 лет курировал дорожные вопросы, благоустройство и озеленение Южно-Сахалинска. За это время Алексей Римша досконально изучил, как работает система исполнительной власти и опыт работы с людьми в решении их актуальных проблем.