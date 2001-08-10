Алексей Римша победил в дополнительных выборах депутата городской думы Южно-Сахалинска
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин поздравил Алексея Римшу с победой на дополнительных выборах депутата Городской Думы Южно-Сахалинска шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 14. Градоначальник пожелал ему плодотворной работы по защите интересов своих избирателей, расказали ТИА "Острова" в городской администрации.
- Алексей Алексеевич - крепкий хозяйственник с большим опытом управленческой деятельности и работы, как говорят, «в полях». Он не по наслышке знает о коммунальной деятельности Южно-Сахалинска и проблемах города, но самое главное - умеет их решать, предлагая при этом своевременные и современные методы. Своим добросовестным трудом и активной жизненной позицией он доказал, что является достойным претендентом на должность депутата Городской Думы, и как закономерный результат - его уверенная победа на выборах.
Напомним, Алексей Римша более 11 лет работает в городском хозяйстве, длительное время является директором МКП «Завод строительных материалов им. Федотова» - ведущего предприятия коммунального хозяйства Южно-Сахалинска. Сперва он работал в частной компании, которая обслуживала дороги во всех планировочных районах областного центра. Затем в департаменте городского хозяйства, где более 5 лет курировал дорожные вопросы, благоустройство и озеленение Южно-Сахалинска. За это время Алексей Римша досконально изучил, как работает система исполнительной власти и опыт работы с людьми в решении их актуальных проблем.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости политики Сахалина и Курил
Это читают
15:12 10 Марта Сахалинцы предстанут перед судом за убийство двух человек
08:59 10 Марта Сахалинские власти нацелены исключить необоснованный рост цен в регионе
12:12 10 Марта На Сахалине и Курильских островах стартовал этап боевого слаживания
17:21 11 Марта В Южно-Сахалинске задержаны подозреваемые в серии краж из гаражей
12:33 5 Марта В Сахалинской области назначен новый руководитель Управления ГИБДД
16:29 22 Февраля Смирныховские полицейские по горячим следам раскрыли кражу квадроцикла
- 11:13 15 Февраля В Южно-Сахалинске девушка провалилась в кипяток
- 17:22 1 Марта Житель Корсакова разыскивается за покушение на убийство нескольких человек
Выбор редакции
- 16:46 5 Марта В Южно-Сахалинске будут развивать проект "Горные лыжи в детский сад"
- 11:30 2 Марта Сахалинец Всеволод Щеглов стал спортсменом месяца в январе
- 09:45 1 Марта Сахалинская школьница-блогер порассуждала, нужно ли учителям вести ТикТок
- 11:38 24 Февраля 350 килограммов красной икры без документов изъяли пограничники на Камчатке
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы хотите уехать с Сахалина?