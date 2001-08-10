В администрации Южно-Сахалинска кадровые изменения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Александр Гринберг стал первым вице-мэром. Директор департамента внутренней политики Дмитрий Хайбриев утверждён на должность вице-мэра, а Вячеслав Кожухов с 1 марта осуществляет функции управляющего делами муниципалитета, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Перераспределение функций, кадровые перестановки в администрации Южно-Сахалинска, по мнению мэра Сергея Надсадина, направлены, прежде всего, на повышение эффективности работы муниципальной власти.

Внесение изменений в структуру администрации не повлекло корректировок общей штатной численности муниципальных служащих и финансирования фонда оплаты труда.

– Структура администрации город – живой организм. Она должна адаптироваться под те изменения, которые происходят в жизни согласно новым запросам и задачам, становиться более эффективной и более работоспособной, – отметил Сергей Надсадин.

Алексей Фризюк, который на протяжении ряда лет занимал пост первого вице-мэра, руководителя аппарата администрации, с 1 марта возглавил новый муниципальный орган - контрольно-счетную палату Южно-Сахалинска.

С 1 марта в должность вице-мэра Южно-Сахалинска вступил Дмитрий Хайбриев, ранее возглавлявший департамент внутренней политики. На новом посту он продолжит курировать данное направление, а также будет контролировать работу департамента общественной безопасности и контроля и информационную политику.

Департамент по работе с обращениями граждан и организационной работе теперь будет представлен двумя структурными единицами: соответственно, департаментом по работе с обращениями (сообщениями) граждан и департаментом по организационной работе. Первый также уходит под контроль вице-мэра Дмитрия Хайбриева.

Курировать деятельность второго будет управляющий делами администрации. Муниципалитетом принято решение восстановить эту должность. В неё вступил Вячеслав Кожухов, который возглавлял МКУ «Управление делами администрации города Южно-Сахалинска». Отметим, что управляющий делами также будет курировать проверку исполнения поручений, работу отдела международных и межрегиональных связей, а также департамент кадровой политики.

Изменения структуры администрации также связано с перераспределением полномочий между вице-мэрами города. Так, координация и контроль деятельности департамента финансов возлагается на вице-мэра Виталия Данилова, который в настоящий момент также курирует работу департамента экономического развития.

За вице-мэром Ильдаром Ахтариевым, курирующим МКУ «Управление капитального строительства» закрепляется и МКУ «Управление жилищной политики города Южно-Сахалинска».

Первый вице-мэр Андрей Ковальчук будет координировать работу департамента архитектуры и градостроительства и департамента землепользования. Как отметил Сергей Надсадин, это важное решение, в том числе, и в рамках работы над генеральным планом Южно-Сахалинска. Оно позволит улучшить взаимодействие между департаментами. Добавим, что также Андрею Ковальчуку переходит контроль за деятельностью правового департамента.

Прежним останется функционал вице-мэра Елены Федоровой, которая продолжить курировать социальное направление. Без изменений останется сфера, за которую отвечает Александр Гринберг. В том числе, как и прежде, он будет курировать работу департамента городского хозяйства, департамента дорожного хозяйства и благоустройства. Это важнейшие направления, от которых во многом зависит жизнедеятельность города. С 1 марта Александр Гринберг утвержден на должность первого вице-мэра.