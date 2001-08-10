"Единая Россия" направила гуманитарную помощь людям, эвакуированным из ДНР и ЛНР

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с тяжелой обстановкой, сложившейся в Донецкой народной республике и Луганской народной республике, массовой эвакуацией людей, среди которых много детей, в том числе и грудных, беременных женщин, пожилых людей и инвалидов, требуется помощь людям, которые оказались в очень трудной жизненной ситуации, без родных и близких.

Пункт приёма вещей для граждан ЛНР и ДНР открыт в Сахалинском областном реабилитационном центре для инвалидов по адресу: ул. Больничная, 34).

Перечень вещей, которые можно предоставить в пункт приёма вещей:

- полотенца бумажные;

- салфетки бумажные;

- туалетная бумага;

- одноразовая посуда, стаканы, кружки, ложки, вилки;

- постельное белье;

- полотенца банные;

- полотенца для рук;

- одеяла;

- подушки;

- пеленки;

- памперсы;

- развивающие игры для детей с ОВЗ (кубики, мякиши, элементарные пазлы);

- альбомы для рисования, карандаши, краски, фломастеры, раскраски;

- школьные принадлежности (тетради, ручки, карандаши и т.д.);

- детские игрушки;

- одежда 0-1 (ползунки, рубашки, кофты);

- детские бутылочки;

- соски (пустышки);

- нижнее белье детское;

- детские носки;

- настольные игры.

Сахалинской региональное отделение партии "Единая Россия" уже направило гуманитарную помощь людям, эвакуированным из ДНР и ЛНР.

Пункты приема вещей будут работать будут с 25 февраля по 5 марта включительно с 11 до 20 часов, в том числе в субботу и воскресенье.

Вопросы можно задать по телефону горячей линии штаба #МыВместе: 8 (4242) 240-390.