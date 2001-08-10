"Единая Россия" направила гуманитарную помощь людям, эвакуированным из ДНР и ЛНР
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В связи с тяжелой обстановкой, сложившейся в Донецкой народной республике и Луганской народной республике, массовой эвакуацией людей, среди которых много детей, в том числе и грудных, беременных женщин, пожилых людей и инвалидов, требуется помощь людям, которые оказались в очень трудной жизненной ситуации, без родных и близких.
Пункт приёма вещей для граждан ЛНР и ДНР открыт в Сахалинском областном реабилитационном центре для инвалидов по адресу: ул. Больничная, 34).
Перечень вещей, которые можно предоставить в пункт приёма вещей:
- полотенца бумажные;
- салфетки бумажные;
- туалетная бумага;
- одноразовая посуда, стаканы, кружки, ложки, вилки;
- постельное белье;
- полотенца банные;
- полотенца для рук;
- одеяла;
- подушки;
- пеленки;
- памперсы;
- развивающие игры для детей с ОВЗ (кубики, мякиши, элементарные пазлы);
- альбомы для рисования, карандаши, краски, фломастеры, раскраски;
- школьные принадлежности (тетради, ручки, карандаши и т.д.);
- детские игрушки;
- одежда 0-1 (ползунки, рубашки, кофты);
- детские бутылочки;
- соски (пустышки);
- нижнее белье детское;
- детские носки;
- настольные игры.
Сахалинской региональное отделение партии "Единая Россия" уже направило гуманитарную помощь людям, эвакуированным из ДНР и ЛНР.
Пункты приема вещей будут работать будут с 25 февраля по 5 марта включительно с 11 до 20 часов, в том числе в субботу и воскресенье.
Вопросы можно задать по телефону горячей линии штаба #МыВместе: 8 (4242) 240-390.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости политики Сахалина и Курил
Это читают
10:32 Сегодня На Сахалине заработали пять новых комплексов фото и видеофиксаций нарушений ПДД
11:00 Сегодня В Южно-Сахалинске оперативно готовят перехватывающие парковки на период возможной метели
10:00 Сегодня На Камчатке назвали самые высокооплачиваемые вакансии
11:16 Сегодня В Южно-Сахалинске сбили 70-летнего пешехода
16:29 22 Февраля Смирныховские полицейские по горячим следам раскрыли кражу квадроцикла
09:50 25 Февраля В Южно-Сахалинске завершается модернизация общественного транспорта
14:57 24 Февраля В Южно-Сахалинске при детских садах открываются семейные дошкольные группы
16:48 21 Февраля В Южно-Сахалинске проверили, как "управляйки" чистят снег
16:28 4 Февраля Работодатель на Курилах не хотел платить зарплату сотруднице даже после решения суда
16:25 10 Февраля Министр экологии Сахалинской области понижен в должности
- 17:36 11 Февраля В Сахалинской области выявили зараженных омикроном
12:19 10 Февраля Жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают приобрести охлажденную навагу
Выбор редакции
- 11:38 24 Февраля 350 килограммов красной икры без документов изъяли пограничники на Камчатке
- 09:39 22 Февраля Сахалинцев приглашают на концерт Александра Деревягина
- 15:44 21 Февраля В Южно-Сахалинске провели соревнования по плаванию "Быстрый китенок"
- 11:44 17 Февраля Сахалинцы запустили флешмоб в поддержку фигуристки Валиевой
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы хотите уехать с Сахалина?