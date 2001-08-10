Андрей Турчак: "Единая Россия" окажет гуманитарную помощь эвакуированным с Донбасса жителям
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сводная группа из добровольцев "Молодой Гвардии Единой России", "Молодежки ОНФ" и движения "Мы вместе" под руководством замруководителя партийной фракции Игоря Кастюкевича уже приступила к работе в Ростовской области
Вместе с главой региона и МЧС они определили необходимый объем помощи: это и детское питание, канцтовары, гигиенические средства, сухпайки, вода, постельное белье, бытовая техника и многое другое, подчеркнул секретарь Генсовета "Единой России".
- Гуманитарный груз будет формироваться в регионах по пути следования в Ростовскую область - в Московской, Тульской, Воронежской и Липецкой областях, - сказал Андрей Турчак. - Также помощь в его формировании окажут региональные отделения партии в Белгородской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Брянской областях, Ставропольском крае и ряде других субъектов.
По его словам, актив "Единой России" в регионах, депутаты всех уровней также будут оказывать содействие оперштабам и пунктам временного размещения в регионах, где они развернуты.
- Наши добровольцы уже в круглосуточном режиме работают в Ростовской области, - добавил он. - Оказывают юридическую помощь, медицинскую, занимаются логистикой в пунктах временного размещения - помогают там, где помощь реально необходима.
Напомним, ранее секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак сообщил, что в Ростовскую область отправлен молодежный актив для оказания помощи жителям, эвакуированным из ДНР и ЛНР. В координации с МЧС члены группы оценят объем необходимой помощи. Сводная группа сформирована из добровольцев, работающих в штабах движения "Мы вместе", представителей "Молодой Гвардии Единой России", "Молодежки ОНФ". Также депутаты "Единой России" окажут помощь беженцам - парламентарии посетят пункты временного размещения беженцев и окажут людям необходимую поддержку.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости политики Сахалина и Курил
Это читают
11:08 Сегодня Сергей Надсадин потребовал незамедлительно начать проверки управляющих компаний
10:42 Сегодня Метель взвинтила цена на такси в Южно-Сахалинске
09:15 Сегодня На Камчатке прошел "Елизовский спринт"
08:59 Сегодня На Сахалине из-за метели ограничено движение на участке автодороги Лиственничное - Охотск
- 11:13 15 Февраля В Южно-Сахалинске девушка провалилась в кипяток
12:53 14 Февраля София Надыршина вернулась на Сахалин
08:36 15 Февраля Сахалинским неработающим пенсионерам проиндексировали пенсии на 8,6 процента
10:14 14 Февраля Сахалинцам предложили поделиться личными библиотеками
16:28 4 Февраля Работодатель на Курилах не хотел платить зарплату сотруднице даже после решения суда
16:25 10 Февраля Министр экологии Сахалинской области понижен в должности
- 17:36 11 Февраля В Сахалинской области выявили зараженных омикроном
12:19 10 Февраля Жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают приобрести охлажденную навагу
Выбор редакции
- 15:44 Сегодня В Южно-Сахалинске провели соревнования по плаванию "Быстрый китенок"
- 11:44 17 Февраля Сахалинцы запустили флешмоб в поддержку фигуристки Валиевой
- 11:26 9 Февраля Сахалинца, проехавшего на велосипеде через всю страну, наградили памятным знаком
- 16:00 8 Февраля Сахалинский "Кристалл" стал серебряным призером "Золотой шайбы"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы хотите уехать с Сахалина?