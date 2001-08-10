Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сводная группа из добровольцев "Молодой Гвардии Единой России", "Молодежки ОНФ" и движения "Мы вместе" под руководством замруководителя партийной фракции Игоря Кастюкевича уже приступила к работе в Ростовской области

Вместе с главой региона и МЧС они определили необходимый объем помощи: это и детское питание, канцтовары, гигиенические средства, сухпайки, вода, постельное белье, бытовая техника и многое другое, подчеркнул секретарь Генсовета "Единой России".

- Гуманитарный груз будет формироваться в регионах по пути следования в Ростовскую область - в Московской, Тульской, Воронежской и Липецкой областях, - сказал Андрей Турчак. - Также помощь в его формировании окажут региональные отделения партии в Белгородской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Брянской областях, Ставропольском крае и ряде других субъектов.

По его словам, актив "Единой России" в регионах, депутаты всех уровней также будут оказывать содействие оперштабам и пунктам временного размещения в регионах, где они развернуты.

- Наши добровольцы уже в круглосуточном режиме работают в Ростовской области, - добавил он. - Оказывают юридическую помощь, медицинскую, занимаются логистикой в пунктах временного размещения - помогают там, где помощь реально необходима.

Напомним, ранее секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак сообщил, что в Ростовскую область отправлен молодежный актив для оказания помощи жителям, эвакуированным из ДНР и ЛНР. В координации с МЧС члены группы оценят объем необходимой помощи. Сводная группа сформирована из добровольцев, работающих в штабах движения "Мы вместе", представителей "Молодой Гвардии Единой России", "Молодежки ОНФ". Также депутаты "Единой России" окажут помощь беженцам - парламентарии посетят пункты временного размещения беженцев и окажут людям необходимую поддержку.