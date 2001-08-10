Министр экологии Сахалинской области понижен в должности
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С 14 февраля исполнять обязанности министра экологии будет Милена Милич. Занимавший этот пост Андрей Стрельников станет ее первым заместителем. Кадровая замена связана с решением о расширении полномочий ведомства. Оно будет также курировать вопросы устойчивого развития региона, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительтсве.
Перед министерством поставлены новые задачи по координации областных ведомств для достижения Национального набора показателей целей устойчивого развития. Эта работа будет проводиться в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН. Международная организация, куда входит Россия, ранее приняла ряд решений, которые направлены на сохранение ресурсов планеты и борьбу с изменениями климата.
Сахалинская область уже включилась в этот процесс в качестве пилотного региона по реализации экологического проекта. Сахалин и Курилы первыми в стране намерены достичь углеродной нейтральности в 2025 году. Это означает, что выбросы и поглощение вредных парниковых газов будут находиться в балансе.
Законопроект о проведении на территории Сахалинской области эксперимента по ограничению выбросов парниковых газов будет рассмотрен во втором чтении на пленарном заседании Госдумы 15 февраля.
Новый руководитель министерства устойчивого развития региона и экологии Милена Милич имеет богатый опыт в сфере управления. До настоящего времени она занимала должность директора по ESG региона Дальний Восток в ПАО «Сбербанк», координируя вопросы эколого-климатической повестки. В том числе обеспечивала реализацию проекта-эксперимента по установлению углеродного регулирования в рамках сотрудничества банка и правительства Сахалинской области.
До этого работала на международном проекте компании «Лукойл Оверсиз» и в Московской школе управления «Сколково».
В 2013 году Милена с отличием окончила РЭУ имени Г.В. Плеханова, получив диплом по направлению «Менеджмент организации». Также имеет диплом Венского Экономического Университета, квалификация «Международный менеджмент и маркетинг, управление проектами». Окончила Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.
В 2020 году Милена Милич победила в национальном конкурсе «Лидеры России». Входит в кадровый управленческий резерв Администрации Президента РФ.
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