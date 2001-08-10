Молодежное правительство привлекло к реализации проектов тысячи юных сахалинцев и курильчан

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Об этом члены консультативного органа рассказали на встрече с Валерием Лимаренко. О проделанной работе отчитались лидеры направлений «Бизнес», «Военно-патриотическое воспитание молодежи Сахалинской области» и «СМИ». Напомним, ранее итоги работы подвели по направлениям в сфере образования, культуры и социальной защиты, жилищной политики и информационных технологий, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Лидер направления «Бизнес» Алексей Богатырь рассказал о семинарах, консультациях и проектно-аналитических сессиях, которые проводились во взаимодействии с предпринимателями для желающих заняться бизнесом, в том числе среди студентов. Последним рассказывали, как стать самозанятым и получить возможность использовать специальный налоговый режим, льготный кредит, средства на открытие своего бизнеса.

- Благодаря тому, что 1 июля 2020 года стало возможным получение статуса самозанятого с 16 лет, возрастной ценз позволил вовлечь в этот процесс молодых и талантливых людей, которые делают свои первые шаги в трудовой деятельности. Хороший отклик мы получили от студентов средне-профессиональных учебных учреждений. Сфера услуг оказалась самой перспективной и востребованной–фотографы, видеографы, сантехники, электрики, маникюр, педикюр и так далее. Чаще это не основной вид деятельности, а приработок, хобби, которые так или иначе монетизируются. В результате более 900 человек были зарегистрированы как самозанятые, более 70 процентов ведут активную деятельность, – прокомментировал Алексей Богатырь.

Лидер направления «Военно-патриотическое воспитание молодежи Сахалинской области» Александр Агибалов рассказал о культурных, спортивно-массовых мероприятиях казачьей тематики, которые проводятся агентством по делам молодежи, министерством культуры и архивного дела, министерством образования, казачьими обществами и иными объединениями казаков.

- Наша цель – создать единую площадку, которая объединит молодежь и позволит выходить с инициативой и быть услышанными, создать механизм взаимодействия, который бы позволил выстроить систему непрерывного воспитания на основе традиций и ценностей российского казачества, – рассказал Александр Агибалов.

В историческом парке «Россия - Моя история» провели учредительный Круг Союза казачьей молодёжи Сахалинской области, в котором приняли участие представители молодежи Анивского, Долинского, Корсаковского, Невельского, Холмского районов и Южно-Сахалинска. В рамках мероприятия были определены направления развития казачьего молодежного движения и основные мероприятия на 2022 год. Кроме того, в рамках проведения слета были организованы 4 тематические площадки: «Казачество – история и современность», «Традиционная казачья одежда в повседневной жизни и на государственной службе», «Оружие – история и современность», «Православие и казачество». Также был открыт первый казачий класс в анивской средней школе № 2 и создана группа дошкольного воспитания с реализацией казачьего компонента.

Лидер направления «СМИ» Павел Лёвочкин в докладе рассказал об одном из главных реализованных проектов «Школа блогеров Sakhalink», где идет обучение активных ребят работе в социальных медиа. SakhaLink – это молодежное сообщество региона, которое существует в социальных сетях ВК, Инстаграм, YouTube и Телеграм и рассказывает про яркие проекты островов, в которых могут принять участие все желающие представители молодежи.

– Десятки молодых людей побывали на очном обучении, для них проводили мастер-классы, обучали фото- и видеосъемкам, ведению социальных сетей. Проект направлен на развитие социальных медиа Сахалина и профильное обучение молодежи с целью получения актуальной профессии в сфере журналистики, операторского мастерства и блогинга. Проект реализовывался с конца мая 2021 года и сейчас у него начинается новая эпоха, в этом году участников ждет более масштабный и более вовлечённый контент, – рассказал лидер направления.

- Главная идея Молодежного правительства – привлечь молодых сахалинцев к обсуждению серьезных вопросов. В силу возраста они не ограничены какими-то рамками, хотят расти и развиваться, могут смотреть на проблемы свежим взглядом, решать неординарные задачи. Молодёжное правительство было создано, чтобы направлять энергию и энтузиазм молодых людей в правильном течении, поддерживать инициативу, заниматься проблемами современной молодежи. Главой целью всех проектов должна стать их полная реализация на пользу жителей Сахалинской области, – отметил Валерий Лимаренко.

Напомним, Молодежное правительство в островном регионе было создано в августе 2020 года по инициативе Валерия Лимаренко. Члены консультативного органа при поддержке старших коллег внедряют свои идеи в сферах жилищной политики, образования, культуры, бизнеса, IT, добровольчества и патриотического воспитания.