Отстранен от должности министр экономического развития Сахалинской области Алексей Успенский

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Принято решение отстранить руководителя регионального профильного ведомства на время служебного расследования. В отношении Алексея Успенского передано в суд уголовное дело в связи с ненадлежащим исполнением своих должностных обязанностей в 2018 году.

Исполнять обязанности областного министра экономического развития будет его первый заместитель Марина Аглиулина.