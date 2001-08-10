Тихоокеанское
информационное агентство
7 Февраля 2022
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Отстранен от должности министр экономического развития Сахалинской области Алексей Успенский
10:12, | Новости политики Сахалина и Курил

Отстранен от должности министр экономического развития Сахалинской области Алексей Успенский

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Принято решение отстранить руководителя регионального профильного ведомства на время служебного расследования. В отношении Алексея Успенского передано в суд уголовное дело в связи с ненадлежащим исполнением своих должностных обязанностей в 2018 году.

Исполнять обязанности областного министра экономического развития будет его первый заместитель Марина Аглиулина.

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