В Поронайске выбрали мэра
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Поронайске завершилось внеочередное заседание Собрания Поронайского городского округа, на котором депутаты выбрали мэра муниципального образования.
Перед началом голосования депутаты озвучили решение конкурсной комиссии, члены которой 31 января рассматривали документы от кандидатов. Заявки на участие в конкурсе на должность мэра Поронайского городского округа подали три человека – Дмитрий Гаврилин, Антон Карупков и Владимир Кичаев. Согласно решению конкурсной комиссии, к голосованию были допущены два претендента – Антон Карпуков и Владимир Кичаев.
Заслушав предвыборные выступления кандидатов, парламентарии перешли к процедуре выборов и большинством голосов проголосовали за кандидатуру Антона Карпукова.
«Уважаемые депутаты, искренне признателен вам за оказанное доверие. Сегодня моя благодарность выражается в словах. Но завтра, я надеюсь доказать ее делами. Я понимаю, какую ответственность налагает на меня столь высокая должность. Поэтому приложу максимум усилий, чтобы оправдать выданный мне кредит доверия. Перед нами стоит много задач, запланированы важные проекты, жители ждут от нас продолжения продуктивной работы, поэтому надеюсь на конструктивное взаимодействие по перспективному развитию района и решению текущих проблем. Для меня большая честь работать с вами», - поблагодарил депутатов Антон Карпуков.
Карпуков Антон Иванович родился в 1984 году в селе Сидоровка Новосибирской области. В 2005 году окончил «Новосибирский государственный педагогический университет», в 2007 году прошел профессиональную переподготовку в институте ФСБ России. С 2003 года по 2006 год работал старшим мастером теплохозяйства, директором спортклуба «Сокол» Администрации МО «Прокудского сельсовета» Коченевского района Новосибирской области. С 2006 года по 2015 год проходил военную службу по контракту. С 23 сентября 2020 года занимал должность вице-мэра Поронайского городского округа. Женат, имеет одного ребенка.
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