Тихоокеанское
информационное агентство
21 Января 2022
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15:45, | Новости политики Сахалина и Курил

Невельские единороссы рассказали о реализации партийных проектов

Невельские единороссы рассказали о реализации партийных проектов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Министр образования Сахалинской области Анастасия Киктева 19 января встретилась с представителями партии «Единая Россия» в Невельске. Руководитель областного ведомства поинтересовалась, как идет реализация партийных проектов, получивших федеральные гранты. 

Секретарь первичного отделения села Шебунино Галина Андриянова рассказала, что в 2021 местные партийцы благодаря победе в конкурсе партийных проектов получили средства на установку въездного знака. В ноябре его установили, и сейчас знак является одной из визитных карточек Шебунино. 

А в селе Ясноморском грант получил проект «Творим и вытворяем», который реализовали на базе местного центра культурно-досугового и библиотечного обслуживания. Секретарь первичного отделения Татьяна лаврецкая рассказала, что за счет денежных средств партии были приобретены материалы для творческой работы детей и взрослых.

В конце встречи Анастасия Киктева вручила активным партийцам почетные знаки «В честь 75-летия Сахалинской области».

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