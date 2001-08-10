Невельские единороссы рассказали о реализации партийных проектов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Министр образования Сахалинской области Анастасия Киктева 19 января встретилась с представителями партии «Единая Россия» в Невельске. Руководитель областного ведомства поинтересовалась, как идет реализация партийных проектов, получивших федеральные гранты.

Секретарь первичного отделения села Шебунино Галина Андриянова рассказала, что в 2021 местные партийцы благодаря победе в конкурсе партийных проектов получили средства на установку въездного знака. В ноябре его установили, и сейчас знак является одной из визитных карточек Шебунино.

А в селе Ясноморском грант получил проект «Творим и вытворяем», который реализовали на базе местного центра культурно-досугового и библиотечного обслуживания. Секретарь первичного отделения Татьяна лаврецкая рассказала, что за счет денежных средств партии были приобретены материалы для творческой работы детей и взрослых.

В конце встречи Анастасия Киктева вручила активным партийцам почетные знаки «В честь 75-летия Сахалинской области».