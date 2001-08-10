Андрей Турчак: 63 региона ввели меры поддержки граждан при социальной газификации
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
«Люди получают либо сертификаты, либо прямую финансовую скидку на приобретение газового оборудования. В ряде регионов размер таких субсидий полностью покрывает стоимость оборудования», - отметил Андрей Турчак.
Всего на участие в программе подано свыше 560 тысяч заявок и заключено уже более 160 тысяч договоров. Чтобы ускорить темпы, секретарь Генсовета «Единой России» предложил, чтобы региональные штабы по догазификации возглавили высшие должностные лица регионов.
«Сейчас их возглавляют региональные министры, в лучшем случае – заместители высших должностных лиц. Только в двух или трех регионах – губернаторы. Задача по выполнению программы социальной газификации до конца 2022 года, поставленная Президентом, подъемна. Но в том случае, если все будут принимать участие в ее решении», - сказал он.
Александр Новак поддержал инициативу.
«Мы также доложим Президенту, что такое поручение дано», - сказал вице-премьер.
Андрей Турчак отдельно отметил, что лидерами по выполнению программы социальной газификации становятся те регионы, где хорошо организована разъяснительная работа. В том числе - где помогают воспользоваться механизмом «дачной амнистии».
«Для регионов это постановка недвижимости на учет и налоговые поступления в бюджеты. «Единая Россия» со своей стороны задействовала все ресурсы – за объектами закреплены депутаты, они проводят приемы граждан, отвечают на вопросы о программе в соцсетях. Нужно также установить каналы обратной связи и разобрать отклоненные заявки – их больше 100 тысяч. Узнать причины отказов, чтобы не возникало проблем в дальнейшем», - подчеркнул секретарь Генсовета партии.
Он также уверен, что при проведении разъяснительной работы об участии в программе социальной газификации нужно использовать все имеющиеся ресурсы, в том числе, интернет и мобильные офисы.
«Мы с руководством «Газпром газификации» раз в две недели выезжаем в регионы, изучаем положительные практики на местах. Их нужно внедрять повсеместно», - заключил Андрей Турчак.
Напомним, 11 июня Президент Владимир Путин подписал закон с поправками фракции «Единой России» о бесплатном доведении газа до участков. Подать заявку на социальную газификацию можно на портале Госуслуг и через отделения МФЦ, абонентские пункты «Газпром межрегионгаз» и сайты операторов газификации. Партия также предложила расширить меры поддержки льготников при социальной газификации - распространить их на всю страну и стандартизировать стоимость минимального набора оборудования для ряда категорий граждан. Речь идет о ветеранах, отдельных категориях пенсионеров, многодетных семьях и семьях с детьми-инвалидами.
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