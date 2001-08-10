Сахалинские единороссы взяли на контроль решение проблемы с окнами в макаровской больнице

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Депутаты фракции "Единая Россия" макаровского городского собрания проверили качество окон, установленных в стационаре центральной районной больницы. В ходе осмотра выявлены нарушения, вопрос взят на контроль.

- Накануне мне поступил сигнал от медсестер макаровской ЦРБ, - рассказал секретарь регионального отделения "Единой России" Андрей Хапочкин. - Пожаловались на качество работы по недавней замене окон в стационаре. Я поручил местному отделению партии создать комиссию, приехать в больницу, посмотреть.

Выяснилось, что окна необходимо дополнительно утеплить. В смету не заложили замену откосов, поэтому будут устанавливать старые. Размеры окон не соответствуют проемам, из-за чего возникли зазоры от 1 до 20 см.

- Коллеги на месте проговорили с руководством ЦРБ и исполнителем работ возможное решение проблемы, - подчеркнул Андрей Хапочкин. - Также я созвонился с руководством минздрава, они тоже подключились, разберутся, почему так произошло. Будем помогать.