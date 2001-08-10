Руководители и специалисты мэрии Южно-Сахалинска проконсультировали горожан в рамках декады приемов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Руководители и специалисты мэрии Южно-Сахалинска приняли участие в декаде приемов, которая с 1 по 10 декабря проходит в региональной общественной приемной Дмитрия Медведева. Жители города получили ответы на вопросы в сфере жилищной политики, образования, социальной поддержки, предоставления земельных участков.

Так, прием граждан провел первый вице-мэр Южно-Сахалинска Андрей Ковальчук. Все заявители обратились к нему с вопросами по жилью. Например, пожилой жительнице города дали информацию о сроках переселения из аварийного дома. Другая женщина рассказала, что дом, в котором у нее служебная квартира, идет под снос. У нее четверо детей, семье идти некуда. Андрей Ковальчук взял вопрос на контроль, его будут решать в индивидуальном порядке.

На приеме по вопросам образования к специалистам профильного департамента Южно-Сахалинска поступило обращение от мамы школьника. Она попросила помочь с переводом ребенка из школы в Новоалександровске в учреждение в центре города в связи с переездом семьи. Вопрос был решен буквально за пару дней – уже сегодня мальчик посещает новую школу.

«С такими вопросами довольно часто обращаются на приемы к руководителю нашего департамента, и мы всегда решаем их оперативно», - отметили специалисты ведомства.

Многолюдным был прием по вопросам переселения из аварийного жилья – за консультацией обратилось 14 семей. В основном они хотели узнать сроки ожидаемого новоселья. Кроме того, поступили просьбы обследовать дома для признания их аварийными. Всем обратившимся дали подробные ответы и разъяснения.