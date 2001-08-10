Сахалинские власти ждут вопросы на тему лечения, реабилитации и поддержки инвалидов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня, 10 декабря, в региональной общественной приемной Дмитрия Медведева состоится прием по вопросам людей с ограниченными возможностями здоровья.

С жителями встретятся руководители и специалисты министерств здравоохранения и социальной защиты, отделения Фонда социального страхования Сахалинской области.

Прием пройдет с 10:00 до 12:00. Записываться заранее не нужно. Приемная расположена по адресу: Коммунистический пр-т, д. 70. Тел. для справок: 8 (4242) 500-090. В помещении необходимо соблюдать масочный режим.

Обращения можно прислать в аккаунты приемной в социальных сетях, обязательно указав ФИО, место проживания и контактный номер телефона.

Vkontakte – https://vk.com/id578601781

Одноклассники - https://ok.ru/group/62201127043121

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