Тихоокеанское
информационное агентство
6 Декабря 2021
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11:47, | Новости политики Сахалина и Курил

Сергей Надсадин стал третьим среди дальневосточных мэров

Сергей Надсадин стал третьим среди дальневосточных мэров

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Компания "Медиалогия" подготовила медиарейтинг первых лиц столиц субъектов Дальневосточного федерального округа за ноябрь 2021 года. Сергей Надсадин - на третьем месте, его медиаиндекс составил 3 839,1, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

По данным рейтинга "Медиалогия" согласно числу упоминаний в СМИ и социальных сетях первое место занимает глава Владивостока Константин Шестаков, на втором месте - мэр Якутска Евгений Григорьев. Всего в рейтинге участвовало 22 человека.

Среди основных событий с участием главы областной столицы, которые широко освещались в СМИ, - столкновение рейсового автобуса и грузовика в Южно-Сахалинске, в котором пострадали восемь человек. Тогда мэр города Сергей Надсадин поручил организовать горячую линию, куда могли обратиться свидетели происшествия или пассажиры, почувствовавшие недомогание после ДТП. Также это встреча мэра Сергея Надсадина с горожанами, которые проживали в сгоревшем доме по проспекту Мира. Встреча была организована для того, чтобы рассмотреть все вопросы погорельцев. Сергей Надсадин распорядился с каждой семьей проработать вопросы предоставления квартир взамен сгоревших помещений.

Напомним, рейтинг построен на основе базы СМИ системы "Медиалогия", включающей более 70 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ. 

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