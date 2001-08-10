Сергей Надсадин стал третьим среди дальневосточных мэров

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Компания "Медиалогия" подготовила медиарейтинг первых лиц столиц субъектов Дальневосточного федерального округа за ноябрь 2021 года. Сергей Надсадин - на третьем месте, его медиаиндекс составил 3 839,1, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

По данным рейтинга "Медиалогия" согласно числу упоминаний в СМИ и социальных сетях первое место занимает глава Владивостока Константин Шестаков, на втором месте - мэр Якутска Евгений Григорьев. Всего в рейтинге участвовало 22 человека.

Среди основных событий с участием главы областной столицы, которые широко освещались в СМИ, - столкновение рейсового автобуса и грузовика в Южно-Сахалинске, в котором пострадали восемь человек. Тогда мэр города Сергей Надсадин поручил организовать горячую линию, куда могли обратиться свидетели происшествия или пассажиры, почувствовавшие недомогание после ДТП. Также это встреча мэра Сергея Надсадина с горожанами, которые проживали в сгоревшем доме по проспекту Мира. Встреча была организована для того, чтобы рассмотреть все вопросы погорельцев. Сергей Надсадин распорядился с каждой семьей проработать вопросы предоставления квартир взамен сгоревших помещений.

Напомним, рейтинг построен на основе базы СМИ системы "Медиалогия", включающей более 70 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.