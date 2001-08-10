"Единая Россия" проводит по всей стране декаду приемов граждан
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В первый день декады, которая приурочена к 20-летнему юбилею "Единой России", открылось более пяти тысяч площадок, где люди могут получить консультации или помощь. В первый же день этой возможностью воспользовались почти 10 тысяч человек.
Одним из первых вопросы от заявителей рассмотрел председатель партии Дмитрий Медведев. Руководитель Новосибирской организации родителей детей с особенностями развития Екатерина Кузнецова предложила создать единый информационный ресурс, посвященный информированию о реабилитации детей. Председатель партии поддержал инициативу, подчеркнув, что она поможет большому количеству семей.
Житель Перми Сергей Толчин рассказал о проблеме с капремонтом школы, в которой учится его дочь. Зданию 130 лет. Оно является объектом культурного наследия, а сумма на ремонт - 400 млн рублей - неподъемная для региона. Дмитрий Медведев поручил единоросам региона решить вопрос и помочь школе стать участницей программы капремонта, которую "Единая Россия" реализует вместе с минпросвещения по поручению президента.
Многодетная мама Оксана Ткач из Ростова-на-Дону подняла проблему газификации земельного участка.
- Газификация очень дорогостоящая и многие многодетные семьи, построив дома, не имеют возможности туда въехать, так как дома неотапливаемые, - отметила она.
Дмитрий Медведев напомнил, что Госдума по предложению "Единой России" приняла закон о социальной газификации.
- Задача - довести газ до каждого участка бесплатно, - сказал он. - Я дам поручение нашей партийной организации в Ростовской области вместе с региональным правительством проработать вопрос по подведению газа к вашему участку и ко всем соседним участкам, потому что это должно делаться на коллективной основе.
С просьбой о законодательном регулировании служб примирения в школах выступила председатель родительского комитета 5 класса Волгоградской гимназии № 16 Екатерина Ермилова. По ее словам, взрослые часто недооценивают как последствия школьных конфликтов, так и важность своего участия в их разрешении.
Дмитрий Медведев считает, что в этом процессе должны участвовать учителя и родители и необходимость регламентации работы таких служб назрела давно.
- Такого рода законодательная регламентация возможна. Нужно просто дать соответствующие полномочия, - сказал он.
Приемы граждан 1 декабря прошли во всех регионах. В Самаре секретарь регионального отделения партии, губернатор Дмитрий Азаров помог в решении вопроса о софинансировании программы по замене деревянных окон в корпусе одного из детских садов. На Ямале секретарь реготделения партии Алексей Ситников помог многодетной матери в трудоустройстве. Женщина успешно прошла собеседование и получит рабочее место в детском саду. Во Владимирской области врио губернатора Александр Авдеев решил вопрос о предоставлении квартиры сироте из Ковровского района.
Накануне прием граждан в Орловской области также провела председатель комиссии президиума генерального совета партии по работе с обращениями граждан Анна Кузнецова. Она рассмотрела ряд обращений по вопросам развития паллиативной помощи в регионе, обеспечения льготных категорий граждан лекарствами и медицинскими изделиями, состояния инфраструктуры учреждений здравоохранения, деятельности образовательных организаций.
Напомним, "Единая Россия" проводит декаду приемов граждан с 1 по 10 декабря. Каждый день будет посвящен отдельной тематике. Со своими вопросами люди могут обратиться в региональные и местные общественные приемные председателя "Единой России" Дмитрия Медведева. Кроме того, приемы граждан будут организованы на дополнительных площадках.
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