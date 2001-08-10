Традиционную декаду приемов граждан по личным вопросам проведет «Единая Россия» с 1 по 10 декабря. В этом году она приурочена к двадцатилетию со дня создания партии. На вопросы жителей ответят руководители регионального отделения «Единой России», главы региональных министерств и ведомств, депутаты Сахалинской областной Думы.

В Южно-Сахалинске приемы будут организованы на базе региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева. В помещении необходимо соблюдать масочный режим. Приемная расположена по адресу: Коммунистический пр-т, д. 70,. Тел. для справок: 8 (4242) 500-090.

«Мы ежегодно проводим в начале декабря декаду приемов с участием высших должностных лиц Сахалинской области, коллег из министерств, членов фракции «Единой России» в Думе, представителей Ассоциации юристов, - рассказала руководитель региональной приемной Наталья Захарчук. – Всегда поступает много обращений, и большинству удается помочь. Так, в прошлом году мы за десять дней приняли более 150 обращений в Южно-Сахалинске, 80 жителей сразу получили консультационную помощь. Остальные вопросы были взяты на контроль и также в дальнейшем решены».

В районах Сахалинской области с 1 по 10 декабря встречи будут организованы на базе местных приемных «Единой России». Жители смогут обратиться со своими вопросами к депутатам Собраний, сотрудникам муниципальных администраций. Адреса и телефоны приемных в районах можно посмотреть здесь: https://sakhalin.er.ru/locals.

Также обращения можно будет оставить в социальных сетях общественной приемной Дмитрия Медведева (обязательно указать ФИО, место проживания и контактный номер телефона):

Vkontakte – https://vk.com/id578601781

Одноклассники - https://ok.ru/group/62201127043121

Facebook – https://www.facebook.com/groups/718005108728183

Instagram – https://www.instagram.com/sakh_priemnaya/

Подробный график приемов будет опубликован позже.