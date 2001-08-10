Новая достопримечательность появилась в парке культуры и отдыха Корсакова
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В канун Дня матери местное отделение партии "Единая Россия" сделало подарок горожанам.
Узнать арт-объект можно по украшению в центре скамьи в виде сердца. Необычная конструкция устроена так, чтобы сидящие на ней неизбежно сблизились.
- Надеемся, что скамья "Примирения и согласия" станет одним из самых популярных мест и будет своеобразным символом прочных отношений. Не случайным стал выбор места для размещения скамьи, в нем заложен особый смысл - все дороги ведут к пониманию, примирению и согласию», — отметила на открытии арт-объекта председатель Собрания Корсаковского городского округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Людмила Хмыз.
Секретарь первичной партийной ячейки восьмого микрорайона Ольга Шморгун рассказала присутствующим об истории зарождения проекта.
«Первичная организация участвовала в федеральном партийном конкурсе, стала одним из победителей и получила грант, реализовав задумку. Решением местного отделения партийцев новую достопримечательность передали в парк культуры и отдыха», — рассказала Ольга Шморгун.
Слова благодарности однопартийцам за участие в конкурсе выразил депутат Сахалинской областной Думы Анатолий Кочнев.
После официальной части жители и гости города стали первыми, кто смог оценить волшебство скамьи «Примирения и согласия» и сделать фото на память.
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