Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Количество активистов в волонтерских центрах "Единой России" в регионах превысило 80 тыс. человек, рассказал секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак в ходе селекторного совещания по вопросам организации работы региональных волонтерских центров 18 ноября.

- Наши волонтеры перевезли 11 тысяч врачей, в том числе почти 2,5 тысячи были обеспечены транспортом со стороны депутатов партии разных уровней. За последнюю неделю благодаря такой работе потребность в транспорте во всех регионах обеспечена почти на 100%, - сказал он.

За минувшую неделю добровольцы отвезли 33 тысячи лекарственных наборов людям, проходящим лечение от коронавируса, подавляющее большинство (88%) – непосредственно в день обращения. Медицинским работникам передано 10,5 тысяч продуктовых наборов и более 140 тысяч комплектов горячего питания.

- По лекарственным наборам - закрыто более 90% от потребности, по продуктовым наборам - 75%, по горячему питанию - порядка 95%, - подчеркнул Андрей Турчак.

Кроме того, с начала пандемии представители депутатского корпуса и актива партии отработали более миллиона рабочих смен в медицинских учреждениях, из них более 113 тысяч смен - депутаты "Единой России" разного уровня.

Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев (фракция "Единой России") сообщил, что в рамках акции "Мы вместе" трудятся более 250 тысяч человек. В больницах работают около семи тысяч волонтеров-медиков. Один из вопросов, который требует решения, - обеспечение автоволонтеров топливными картами. Сделать это можно по договоренности с бизнесом, считает депутат.

- Есть льготы - если топливная карта передается в адрес НКО, то она не облагается налогом на прибыль. Это и для компаний определенный бонус, и для многих волонтеров большая поддержка. Мы с Максимом Топилиным (председатель комитета по экономической политике Госдумы - прим. ред.) проработаем технологию, как верифицировать волонтеров и в каком объемы должны быть такие карты, - сказал он.

В свою очередь, лидер движения "Волонтеры Победы", депутат Госдумы Ольга Амельченкова (фракция "Единой России") озвучила предложения о дополнительных мерах поддержки волонтеров, которые появились по итогам встреч с ними. В частности, это введение региональных наград и знаков отличия за добровольчество. Для студентов-волонтеров это может быть назначение повышенной стипендии.

- Сегодня, согласно приказу Минобразования, при распределении повышенной стипендии учитывается общественно полезная деятельность студентов, где организатором является вуз, - сказала она.

Третья инициатива касается освобождения от налогообложения дохода волонтера в виде оплаты телефонной связи - при условии осуществлении добровольческой деятельности.

В регионах волонтеры "Единой России" уже мобилизуют все силы для помощи людям во время пандемии.

Успешные практики работы представили региональные волонтерские центры партии. Например, в Ростовской области в ноябре при поддержке партии стартовала акция "Донорство". К ней присоединились волонтеры, депутаты, студенты, молодогвардейцы. В ближайшее время в регионе планируется провести акцию по сдаче донорской крови для маленьких детей, которые в этом нуждаются.

В Липецкой области запустили проект "Полный доступ", в рамках которого на базе каждого местного отделения партии открылись дополнительные окна МФЦ. "Единая Россия" заключила соглашение с управлением социальной политики о выделении ставок сотрудников МФЦ, чтобы официально оформить на работу 23 сотрудника местных отделений партии. Это помогло увеличить доступность госуслуг.

В Башкортостане волонтерский центр партии при содействии регионального Минздрава открыл для пожилых граждан 50 специализированных пунктов вакцинации. Такая работа позволила увеличить число вакцинированных граждан возраста 65+ в полтора раза.

Ранее "Единая Россия" мобилизовала волонтерские центры в регионах в связи с пиковой нагрузкой на систему здравоохранения. Активисты партии оказывают помощь врачам и медицинским учреждениям, а также гражданам на самоизоляции.

Напомним, первый волонтерский центр "Единой России" был открыт в марте 2020 года в Калуге, в течение месяца они появились во всех регионах страны и объединили более 100 тысяч активистов.