«Единая Россия» и Минпросвещения создадут оперативный штаб для координации программы капремонта школ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В него войдут представители общественности, школьники, учителя, родительское сообщество, победители и участники «Большой перемены»

В регионах отделения «Единой России» совместно с министерством организуют рабочие группы, которые будут отслеживать этапы от проекта ремонта, проведения экспертиз до приема работ, сказал секретарь Генсовета партии Андрей Турчак на встрече с министром просвещения Сергеем Кравцовым, на которой обсуждались направления реализации положений народной программы партии в сфере образования.

Андрей Турчак отметил, что в рамках программы должно быть отремонтировано более 7 тысяч школ. «Капремонт — это еще и новое содержание. Должно быть закуплено новое оборудование, мебель. Однако не все школы могут это сделать в один календарный год или в летние каникулы. Такие группы помогут сориентировать регионы по реализации программы», — сказал секретарь Генсовета «Единой России».

Сергей Кравцов в свою очередь напомнил о поручении Президента привлечь родителей и учеников к проектированию новых школьных пространств.

«Также у нас идет большой проект по строительству школ — к 2024 году должны построить 1300 новых зданий. Тем самым мы решим вопросы с третьей сменой и не допустим роста второй смены», — добавил он.

По словам министра, в проекте бюджета на эти цели запланировано 70 млрд рублей ежегодно, а с учетом регионального финансирования — 100 млрд.

«Мы уже приняли решение — и это тоже была инициатива «Единой России» — чтобы в приемке объектов принимали участие управляющие советы школ», — отметил министр.

В свою очередь, координатор партпроекта «Новая школа», первый заместитель комитета Госдумы по просвещению Алена Аршинова предложила решить и проблему перевода детей на время проведения капремонта школы в другие учебные заведения либо на дистанционное обучение - сейчас зачастую школьникам приходится учиться в третью смену. В числе первоочередных и вопрос обеспечения антитеррористической безопасности. Помимо этого, партией и министерством будут проработаны поправки в законопроект о школьной медицине, который был внесен в Госдуму «Единой Россией» и принят в первом чтении.

Напомним, создать программу капремонта школ на ближайшие пять лет Президент поручил на Съезде «Единой России» 19 июня. Строительство новых объектов и капремонт действующих закрепили в народной программе партии. В конце июля «Единая Россия» передала руководству Минпросвещения реестр из 7200 школ, нуждающихся в капремонте. Все этапы работ — от проекта до приемки в регионах будут отслеживать рабочие группы, созданные отделениями партии совместно с министерством и родительским сообществом.

В реестр «Единой России» вошли и школы Сахалинской области. Капитального ремонта требуют 52 островных школы, в том числе 20 в селах. По этим учреждениям уже готовы сметы на работы.

«Создание условий комфорта и безопасности наших детей – безусловный приоритет в работе «Единой России», - подчеркнул секретарь регионального отделения партии Андрей Хапочкин. – Мы с коллегами из Думы и областного министерства образования полностью поддерживаем программу капитального ремонта школ. Надеемся, что она будет комплексной и поможет решить все значимый проблемы учреждений образования. Кстати, на Сахалине и Курилах мы планируем пойти еще дальше и реализовать партийный проект «Яркое детство». В рамках него за пять лет будут отремонтированы фасады, кровли всех островных учреждений дошкольного и общего образования, а также проведены работы по благоустройству территорий школ и детских садиков».