«Единая Россия» и Минпросвещения создадут оперативный штаб для координации программы капремонта школ
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В него войдут представители общественности, школьники, учителя, родительское сообщество, победители и участники «Большой перемены»
В регионах отделения «Единой России» совместно с министерством организуют рабочие группы, которые будут отслеживать этапы от проекта ремонта, проведения экспертиз до приема работ, сказал секретарь Генсовета партии Андрей Турчак на встрече с министром просвещения Сергеем Кравцовым, на которой обсуждались направления реализации положений народной программы партии в сфере образования.
Андрей Турчак отметил, что в рамках программы должно быть отремонтировано более 7 тысяч школ. «Капремонт — это еще и новое содержание. Должно быть закуплено новое оборудование, мебель. Однако не все школы могут это сделать в один календарный год или в летние каникулы. Такие группы помогут сориентировать регионы по реализации программы», — сказал секретарь Генсовета «Единой России».
Сергей Кравцов в свою очередь напомнил о поручении Президента привлечь родителей и учеников к проектированию новых школьных пространств.
«Также у нас идет большой проект по строительству школ — к 2024 году должны построить 1300 новых зданий. Тем самым мы решим вопросы с третьей сменой и не допустим роста второй смены», — добавил он.
По словам министра, в проекте бюджета на эти цели запланировано 70 млрд рублей ежегодно, а с учетом регионального финансирования — 100 млрд.
«Мы уже приняли решение — и это тоже была инициатива «Единой России» — чтобы в приемке объектов принимали участие управляющие советы школ», — отметил министр.
В свою очередь, координатор партпроекта «Новая школа», первый заместитель комитета Госдумы по просвещению Алена Аршинова предложила решить и проблему перевода детей на время проведения капремонта школы в другие учебные заведения либо на дистанционное обучение - сейчас зачастую школьникам приходится учиться в третью смену. В числе первоочередных и вопрос обеспечения антитеррористической безопасности. Помимо этого, партией и министерством будут проработаны поправки в законопроект о школьной медицине, который был внесен в Госдуму «Единой Россией» и принят в первом чтении.
Напомним, создать программу капремонта школ на ближайшие пять лет Президент поручил на Съезде «Единой России» 19 июня. Строительство новых объектов и капремонт действующих закрепили в народной программе партии. В конце июля «Единая Россия» передала руководству Минпросвещения реестр из 7200 школ, нуждающихся в капремонте. Все этапы работ — от проекта до приемки в регионах будут отслеживать рабочие группы, созданные отделениями партии совместно с министерством и родительским сообществом.
В реестр «Единой России» вошли и школы Сахалинской области. Капитального ремонта требуют 52 островных школы, в том числе 20 в селах. По этим учреждениям уже готовы сметы на работы.
«Создание условий комфорта и безопасности наших детей – безусловный приоритет в работе «Единой России», - подчеркнул секретарь регионального отделения партии Андрей Хапочкин. – Мы с коллегами из Думы и областного министерства образования полностью поддерживаем программу капитального ремонта школ. Надеемся, что она будет комплексной и поможет решить все значимый проблемы учреждений образования. Кстати, на Сахалине и Курилах мы планируем пойти еще дальше и реализовать партийный проект «Яркое детство». В рамках него за пять лет будут отремонтированы фасады, кровли всех островных учреждений дошкольного и общего образования, а также проведены работы по благоустройству территорий школ и детских садиков».
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости политики Сахалина и Курил
Это читают
15:13 Сегодня Циклон накроет 16 районов Сахалинской области
09:45 Сегодня Проект Южно-Сахалинска в сфере транспорта признан одним из лучших на всероссийском конкурсе
09:05 Сегодня Чтобы заплатить имущественные налоги у сахалинцев осталась неделя
11:37 Сегодня Сахалинское предприятие накажут за то, что плохо замораживало минтай
12:43 12 Ноября Разработка проекта первой очереди парка "Дальний" в Южно-Сахалинске завершается
10:30 12 Ноября В Южно-Сахалинске открылась выставка, посвященная 60-летию первого полета человека в космос
13:58 12 Ноября На космодром "Восточный" прибыл "Фрегат" для лунной миссии
09:48 12 Ноября В администрации Южно-Сахалинска создана комиссия для помощи пострадавшим жильцам сгоревшего дома
09:01 29 Октября В Сахалинской области вводятся дополнительные противоэпидемические меры
14:59 2 Ноября На Сахалине директор ЖЭУ получал зарплату за работников, которых не было
09:05 22 Октября Более 700 сахалинцев и курильчан оформили справки, что они предпенсионеры
16:30 22 Октября QR-коды для посещения общественных мест в Сахалинской области вводить не намерены
Выбор редакции
- 16:17 17 Ноября Сахалинку. заехавшую на автомобиле на лыжероллерную трассу, привлекут к ответственности
- 17:06 16 Ноября Более 400 человек посетили музей книги Чехова по программе "Моя Россия"
- 08:58 16 Ноября Сахалинцам рассказали, что делать, если они стали должниками по ошибке
- 16:08 15 Ноября Южносахалинцев старше 65 лет зовут на углубленное медобследование
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы хотите уехать с Сахалина?