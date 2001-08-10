"Единая Россия" проголосует за принятие бюджета в первом чтении
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Проект бюджета получился сбалансированным, по сути в нем учтены все предложения, которые вошли в народную программу "Единой России", подчеркнул секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак по итогам заседания совета партийной фракции с участием министра финансов Антона Силуанова. Вместе с тем, ко второму чтению документа думской фракцией будет подготовлен ряд поправок.
- Мы детально обсудили предложения по социальному развитию села и комплексному развитию сельских территорий, развитию спортивной инфраструктуры на селе и в малых городах, поддержку регионов в вопросах строительства и ремонта муниципальных и региональных дорог, - сказал Андрей Турчак.
Приоритетные для "Единой России" направления будут зафиксированы в проекте постановления Госдумы, которое фракция предложит одновременно с поддержкой бюджета, отметил председатель комитета по бюджету Андрей Макаров ("Единая Россия").
- Можем точно констатировать, что все социальные обязательства государства, безусловно, обеспечены финансово, - сказал он. - Независимо от любых условий экономики. Вопросы, поставленные президентом в послании и в тех поручениях, которые он давал на двух этапах съезда "Единой России" - обеспечены финансово в полном объеме.
В свою очередь, руководитель фракции Владимир Васильев подчеркнул, что Госдума впервые принимает бюджет в новом правовом поле, которое сформировали поправки к Конституции. Он обратил внимание на необходимость увеличить эффективность использования бюджетных средств.
- Сегодня говорили, что очень много денег остается неосвоенными, - сказал Владимир Васильев. - Мы перешли к работе, когда такое будет невозможно. Задача - не констатировать, что что-то упустили или не использовали, а своевременно находить, доходить до министров или правительства и парламентским контролем увеличить объем средств, которые работают эффективно.
Министр финансов Антон Силуанов поблагодарил "Единую Россию" за поддержку бюджета. По его словам, фракция поставила задачу достаточного финансирования здравоохранения, образования, соцобеспечения.
- Много внимания уделялось вопросам сбалансированности регионов, - подчеркнул Антон Силуанов. - Услуги, которые оказывает государство, не должны варьироваться от того, в каком регионе это делается. Такие задачи поставлены фракцией и будут отработаны вместе с депутатами ко второму чтению.
Ранее Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев поручил депутатам думской фракции "Единой России" поддержать проект главного финансового документа страны. Он подчеркнул, что партия уже ведет работу с правительством по точечной доработке бюджета и готовит поправки ко второму чтению - обсуждать их будут на площадке "Единой России" с участием членов правительства, депутатов, сенаторов и экспертов.
Напомним, "Единая Россия" работала над проектом бюджета на 2022 и плановый период 2023-2024 годов вместе с кабмином в рамках нулевых чтений и формирования народной программы партии. Это позволило учесть в главном финансовом документе страны социальные обязательства и средства на выполнение поручений президента, которые он дал в послании и на съезде "Единой России", а также выполнение национальных целей и нацпроектов. Бюджет 2022 года будет профицитным - его доходы превышают 25 трлн рублей.
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