"Единая Россия" проконтролирует экологическую ситуацию в Холмске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жители Холмска обнаружили в окрестностях городской ТЭЦ трубу, из которой лилась чёрная жидкость. По информации городских властей, начата проверка - на место выехал специалист-эколог.

По словам специалистов, стоки с тепловых электростанций, к каким относится любая ТЭЦ, могут включать в себя поверхностные ливневые сточные воды, замасленные промышленные стоки, стоки от систем водоподготовки, дренажные воды шламоотвалов.

Холмское местное отделение партии "Единая Россия" по результатам проверки готовит обращения в региональное управление Ростехнадзора и природоохранную прокуратуру