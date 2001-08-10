Сахалинская облдума подготовила заключение на проект о федеральном бюджете на 2022 год

По поручению президента в "Единой России" начала работу комиссия по защите материнства, детства и поддержке семьи, отметила вице-спикер Госдумы, депутат фракции "Единой России" Анна Кузнецова на пленарном заседании 21 октября.

- Она обеспечивает не только теснейшую связь с законодателями и профильным ведомствами, но и позволит следить за исполнением пунктов народной программы, - указала Анна Кузнецова. - Уже сейчас мы с профильными ведомствами вносим поправки по вопросу индексации маткапитала, чтоб он индексировался по настоящей инфляции, а не прогнозной.

Также скорейшего воплощения требуют инициативы народной программы партии, которые поступили от родителей и общественников, отметила вице-спикер Госдумы. Это поэтапное расширение системы и охвата социальной поддержкой малообеспеченных семей с детьми - с каждым последующим ребенком семья должна наращивать устойчивость своего положения, расширение сферы применения материнского капитала, создание комплексной системы детской безопасности, возвращение в образовательные учреждения «школьной» медицины, расширение программ профилактики, развитие дополнительного детского образования.

Также, по словам Анны Кузнецовой, важно не затягивать с принятием законопроектов Единой России, которые уже внесены в Госдуму: об ужесточении наказания за преступления против детей; о защите соцвыплат от списаний за долги; о закреплении статуса многодетной семьи.

Депутат Сахалинской областной думы, член думского комитета по социальной политике, региональный координатор партийного проекта "Крепкая семья", председатель Сахалинского отделения "Союза женщин России" Наталья Коршунова подчеркнула, что островные единороссы ставят перед собой те же задачи на региональном уровне. Уже сейчас в области действует более 50 мер социальной поддержки, в том числе областной материнский капитал: 150 тыс. рублей при рождении первого ребенка составляет, 250 тыс. рублей - второго и последующих детей.

- Наш пакет мер социальной поддержки семей с детьми - один из самых лучших на Дальнем Востоке, - рассказала Наталья Коршунова. - Есть выплаты, которые получают все родители, независимо от материального положения. Есть пособия, которые полагаются только малоимущим семьям, и там достаточно большие суммы, значительное подспорье для мам. Но мы, несомненно, будем расширять список мер, смотреть, где у нас есть пробелы, изучать вопросы, с которыми к нам обращаются люди. Эту работу ведем вместе с региональными властями, в частности, с министерствами социальной защиты, образования, здравоохранения.

Она добавила, что буквально на днях была принята поправка в региональный закон о порядке определения размера дохода и стоимости имущества граждан в целях признания их малоимущими и предоставления им по договорам социального найма муниципального жилья. Эта поправка направлена на облегчение жизни семей с детьми-инвалидами: теперь при расчете их доходов не будет учитываться единовременная выплата родителю, сопровождающему ребенка-инвалида на лечении или реабилитации. Ведь она сразу тратится по назначению, а значит, фактически не является доходом.

- Казалось бы, мелочь, но подобные пробелы в законодательстве могут отравлять жизнь конкретным семьям, - подчеркнула Наталья Коршунова. - Мы видим нашу задачу в том, чтобы исключить такие "мелочи", наравне с введением новых мер поддержки.

Также островные единороссы сейчас работают над законопроектом о компенсациях затрат на аренду жилья для приезжающих специалистов-педагогов. Планируется, что уже с 2022 года островные учителя будут получать 25 тысяч рублей в месяц на эти цели.