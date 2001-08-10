Активисты Молодой гвардии проводят серию экологических акций
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Осень, как и весна, благоприятная пора для высадки деревьев. Деревья являются важной частью экологической системы. Однако с каждым годом количество зеленых насаждений на планете неуклонно уменьшается, в том числе на территории Сахалинской области. Этому способствуют промышленные вырубки на севере региона, лесные пожары, прошедшие в этом году в Якутии, когда даже Сахалинцы задыхались от дыма, сильная засуха, что приводит к высокому содержанию углекислого газа в атмосферном воздухе и парниковому эффекту. Для сохранения экологического баланса необходимо регулярно восполнять природные ресурсы.
На сегодняшний день Молодогвардейцы реализовали ряд проектов, направленных на снижение влияния на окружающую среду. В сегодняшней акции приняли участие 30 активистов, высажено более 50 рябин, клёнов и берёз, далее будет осуществляться подготовка деревьев к зиме и уход за ними.
- Практически все деревья, которые мы высаживаем выживают, потому что мы всегда пользуемся памятками по правильной высадке и продолжаем уход за деревьями, пока они не окрепнут, - отметила руководитель Сахалинского регионального отделения МГЕР Елена Красильникова.
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