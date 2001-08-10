Владимир Путин: Инициативы народной программы "Единой России" должны быть в полном объеме отражены в бюджете
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Такое поручение дал президент Владимир Путин на встрече с депутатами Государственной думы VIII созыва, которая прошла 12 октября. Он напомнил, что партия шла на выборы с народной программой, которая была сформирована на основе предложений граждан из всех регионов страны.
- Эти инициативы должны быть в полном объеме отражены в законопроекте о бюджете. Фракции, конечно же, нужно взять под свой контроль реализацию этих проектов, чтобы они были доведены до конкретного результата в обозначенные сроки, - добавил он.
Президент подчеркнул, что в бюджете, над которым предстоит работать новому составу Госдумы в первую очередь, отражены три ключевых приоритета: социальная политика, экономическое развитие и здравоохранение. Например, на социальную политику — прежде всего, поддержку семей с детьми и старшего поколения - предусмотрено на три года 41,5 трлн рублей.
- На развитие экономики и поддержку регионов - 15,1 трлн. На здравоохранение - 10,9 трлн рублей, - подчеркнул глава государства.
Президент также предложил с 2022 года индексировать маткапитал по фактической инфляции за предыдущий год, назвав это решение справедливым и отметив, что средства на индексацию всех социальных выплат предусмотрены в полном объеме. Помимо этого, Владимир Путин поручил правительству в течение месяца представить предложения по новым мерам поддержки граждан.
- Мы всегда внимательно относимся к тем, кому нужна поддержка государства. В этом году мы осуществили выплаты пенсионерам и семьям, где растут школьники. В условиях повышенной инфляции это востребовано, - сказал глава государства.
Президент обратил внимание на то, что "Единая Россия" показала приверженность к выработке востребованных страной и гражданами решений и при распределении комитетов между фракциями. Фракция партии отдала руководство почти половиной из них другим политическим объединениям, несмотря нa полученное на выборах абсолютное большинство.
- Таким образом было учтено мнение избирателей, проголосовавших за эти партии. Сами они получили дополнительные возможности для эффективной, ответственной работы для того, чтобы исполнять наказы своих избирателей, - отметил Владимир Путин.
В заключение глава государства поблагодарил граждан России за доверие, которое они оказали своим кандидатам - избранным депутатам Госдумы.
- Это доверие, безусловно, связано с надеждой на то, что все уровни власти будут работать ответственно и напряженно, а также решать поставленные задачи. Чтобы люди наши чувствовали уверенность в том, что происходит в стране, уверенность в завтрашнем дне. Уверен, что вы сделаете для этого все, что в ваших силах, - заключил президент.
Напомним, на первом заседании Госдумы нового созыва 12 октября была зарегистрирована фракция "Единой России" - в нее вошли 324 депутата. Руководителем фракции стал Владимир Васильев. Утверждены также председатели 32 комитетов Госдумы - 17 из них возглавили депутаты от "Единой России". В руководство комитетов на позиции первых зампредов и зампредов вошло немало впервые избранных депутатов. В их числе общественники, волонтеры, медики и представители других сфер.
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