Мэр Южно-Сахалинска поблагодарил горожан за участие в выобрах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По итогам выборов в Государственную думу Российской Федерации пришли на избирательные участки и выполнили свой гражданский долг свыше 50 тысяч южносахалинцев, имеющих право голосовать, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Отдельные слова благодарности мэр адресовал сотрудникам участковых избирательных комиссий. Впервые выборы проводились в новом формате и проходили три дня. Это потребовало максимальной мобилизации и ответственности от сотрудников участковых избирательных комиссий и горожан, которые выступили в качестве общественных наблюдателей.

- Сегодня можно с уверенностью сказать, что выборы - 2021 на территории Южно-Сахалинска были организованы на высоком уровне. Благодарю всех, кто обеспечивал бесперебойное функционирование участковых избирательных комиссий, за эффективную и слаженную работу, - отметил Сергей Надсадин.- Мы вместе определили приоритеты развития нашей страны на ближайшие пять лет. Для нас крайне важно, что на федеральном и региональном уровнях продолжится поддержка наших планов развития города. Это, прежде всего, строительство социальных объектов (школ, детских садов), возведение жилья, наращивание темпов благоустройства и улучшение качества жизни людей в целом.