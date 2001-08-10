Тихоокеанское
информационное агентство
21 Сентября 2021
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13:02, Вчера | Новости политики Сахалина и Курил

Мэр Южно-Сахалинска поблагодарил горожан за участие в выобрах

Мэр Южно-Сахалинска поблагодарил горожан за участие в выобрах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По итогам выборов в Государственную думу Российской Федерации пришли на избирательные участки и выполнили свой гражданский долг свыше 50 тысяч южносахалинцев, имеющих право голосовать, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Отдельные слова благодарности мэр адресовал сотрудникам участковых избирательных комиссий. Впервые выборы проводились в новом формате и проходили три дня. Это потребовало максимальной мобилизации и ответственности от сотрудников участковых избирательных комиссий и горожан, которые  выступили в качестве общественных наблюдателей.

- Сегодня можно с уверенностью сказать, что выборы - 2021 на территории Южно-Сахалинска были организованы на высоком уровне. Благодарю всех, кто обеспечивал бесперебойное функционирование участковых избирательных комиссий, за эффективную и слаженную работу, - отметил Сергей Надсадин.- Мы вместе определили приоритеты развития нашей страны на ближайшие пять лет. Для нас крайне важно, что на федеральном и региональном уровнях продолжится поддержка наших планов развития города. Это, прежде всего, строительство социальных объектов (школ, детских садов), возведение жилья, наращивание темпов благоустройства и улучшение качества жизни людей в целом.    

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